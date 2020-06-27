27 Haziran 2020, Cumartesi
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Kayıp çiftçinin cansız bedeni dere yatağında bulundu

'nin Bayramiç ilçesinde, 2 gündür kayıp olarak aranan çiftçi (47), dere yatağında ölü bulundu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.06.2020
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CANSIZ BEDENİ DERE YATAĞINDA BULUNDU

Bayramiç ilçesine bağlı Alakeçi köyünde yaşayan, evli ve 1 çocuk babası , 25 Haziran gecesi evden çıktı. Ancak geri dönmedi. Bunun üzerine ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından köy çevresi ile Kaz Dağları'nda arama-kurtarma çalışması başlattı. Dün gece yarısı ise, köye 3 kilometre mesafedeki dere yatağında Ergün Cüraoğlu'nun cansız bedeni bulundu.

Cüraoğlu'nun ölüm nedeni, Kurumu'nda yapılacak otopsiyle belirlenecek.
Jandarmanın soruşturması sürüyor.

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