Kayıp çiftçinin cansız bedeni dere yatağında bulundu

Bayramiç ilçesine bağlı Alakeçi köyünde yaşayan, evli ve 1 çocuk babası Ergün Cüraoğlu, 25 Haziran gecesi evden çıktı. Ancak geri dönmedi. Bunun üzerine ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından köy çevresi ile Kaz Dağları'nda arama-kurtarma çalışması başlattı. Dün gece yarısı ise, köye 3 kilometre mesafedeki dere yatağında Ergün Cüraoğlu'nun cansız bedeni bulundu.

Cüraoğlu'nun ölüm nedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Jandarmanın soruşturması sürüyor.