Sağanak yağışın yıkıp geçtiği Esenyurt'taki dehşet anlarından yeni görüntü
Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından toprak kaymasıyla konteyner araçların üzerine düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kamyonete doğru toprak geldiği, kamyonettekilerin araçlarından inerek kaçıştıkları görülüyor.
Esenyurt'ta dün öğle saatlerinden sonra bir anda etkili olmaya başlayan şiddetli yağmur nedeni ile ilçede bulunan bir dere taştı.
TOPRAK KAYMASINA NEDEN OLDU
Taşan sular bir mahallede birçok bodrum katın sular altında kalmasına neden oldu. Şiddetli yağmur konteyner satışının yapıldığını arazide ise toprak kaymasına neden oldu.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Kayma ile birlikte istinat duvarı, park halindeki araçların üzerine devrildi. Toprak altında kalan araçların kurtarılması için ekipler çalışma başlattı. Hasar tespit çalışması için araçlar olay yerinde bekletiliyor.
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