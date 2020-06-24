24 Haziran 2020, Çarşamba
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Sağanak yağışın yıkıp geçtiği Esenyurt'taki dehşet anlarından yeni görüntü

'ta ardından toprak kaymasıyla konteyner araçların üzerine düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kamyonete doğru toprak geldiği, kamyonettekilerin araçlarından inerek kaçıştıkları görülüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.06.2020 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020
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DEHŞET ANLARINDAN YENİ GÖRÜNTÜ

'ta dün öğle saatlerinden sonra bir anda etkili olmaya başlayan şiddetli yağmur nedeni ile ilçede bulunan bir dere taştı.

Sağanak yağışın yıkıp geçtiği Esenyurt'taki dehşet anlarından yeni görüntü SAĞANAK YAĞIŞIN YIKIP GEÇTİĞİ ESENYURT'TAKİ DEHŞET ANLARINDAN YENİ GÖRÜNTÜ

TOPRAK KAYMASINA NEDEN OLDU

Taşan sular bir mahallede birçok bodrum katın sular altında kalmasına neden oldu. Şiddetli yağmur konteyner satışının yapıldığını arazide ise toprak kaymasına neden oldu.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Kayma ile birlikte istinat duvarı, park halindeki araçların üzerine devrildi. Toprak altında kalan araçların kurtarılması için ekipler çalışma başlattı. Hasar tespit çalışması için araçlar olay yerinde bekletiliyor.


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