Bakan Selçuk açıkladı! 5 milyon 230 bin öğrenciye tatil kitabı ulaştırılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul 1.,2. ve 3. sınıf düzeyindeki tatil kitapları ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Bakan Ziya Selçuk ''22 bin 700 civarında okulumuzda 5 milyon 230 bin civarındaki öğrencilerimize ulaştırılacak'' ifadelerini kullandı.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE TATİL VE ÇALIŞMA KİTAPLARI DAĞITILACAK

Bakan Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada öğrencilerle temaslarını yaz döneminde de kesmeyeceklerini belirterek ilkokuldaki öğrencilere tatil ve çalışma kitapları vereceklerini bildirmişti.

"TAM KAPASİTE DEVAM EDECEK"

EBA TV'nin yaz döneminde olacağı gibi gelecek yıl da devam edeceğini açıklayan Selçuk, "Biz çocuklarımızın eksiği kalsın istemiyoruz. İsteyen çocuğumuz bir dersi okulda dinlediği gibi EBA TV'de de dinleyebilir. Yani, çocuklarımıza daha fazla kaynak sunmak istiyoruz. Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitimin yanı sıra önümüzdeki sene de tam kapasite devam edecek. Hiçbir çocuğumuz 'Eksiğim var tamamlamak istiyorum' dediğinde bir yokluk hissetmesin istiyoruz." demişti.