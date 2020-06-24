Bakan Selçuk açıkladı! 5 milyon 230 bin öğrenciye tatil kitabı ulaştırılacak
Son dakika haberine göre; Bakan Ziya Selçuk, "İlkokul 1,2,3. sınıf düzeyindeki tatil kitapları 22 bin 700 civarında okulumuzda 5 milyon 230 bin civarındaki öğrencilerimize ulaştırılacak." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul 1.,2. ve 3. sınıf düzeyindeki tatil kitapları ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Bakan Ziya Selçuk ''22 bin 700 civarında okulumuzda 5 milyon 230 bin civarındaki öğrencilerimize ulaştırılacak'' ifadelerini kullandı.
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE TATİL VE ÇALIŞMA KİTAPLARI DAĞITILACAK
Bakan Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada öğrencilerle temaslarını yaz döneminde de kesmeyeceklerini belirterek ilkokuldaki öğrencilere tatil ve çalışma kitapları vereceklerini bildirmişti.
"TAM KAPASİTE DEVAM EDECEK"
EBA TV'nin yaz döneminde olacağı gibi gelecek yıl da devam edeceğini açıklayan Selçuk, "Biz çocuklarımızın eksiği kalsın istemiyoruz. İsteyen çocuğumuz bir dersi okulda dinlediği gibi EBA TV'de de dinleyebilir. Yani, çocuklarımıza daha fazla kaynak sunmak istiyoruz. Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitimin yanı sıra önümüzdeki sene de tam kapasite devam edecek. Hiçbir çocuğumuz 'Eksiğim var tamamlamak istiyorum' dediğinde bir yokluk hissetmesin istiyoruz." demişti.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Tüm gözler orada! Derya bulundu mu?
- Sınav stresine karşı bu önerilere dikkat
- Sel hortum fırtına yeni normal mi?
- Bakan da önermişti! Sağlık için o tahılı tüketmeliyiz
- Kan donduran görüntü! Kelimeler yetersiz kaldı
- Yağışlar ne zaman bitecek?
- Hırsız fenomen yakalandı!
- Dehşet anlarından yeni görüntü
- Altında yükseliş devam edecek mi?
- Kapıyı açan çocuklara büyük şok!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı | 24 Haziran 2020 hava durumu
- ŞOK aktüel 24 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Çarşamba indirimlerine o ürünler damga vuracak!
- MHRS randevu alma 2020! MHRS hastane randevu nasıl alınır? İşte adım adım randevu alma işlemleri
- Survivor 2020'ye damga vurmuştu! ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman kadrosuna sürpriz transfer iddiası
- 2020 en ucuz SUV modeller: 60 ay vadeli 0.49-0.69 faizli taşıt kredisi ile cip sahibi olabilirsiniz!
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı YKS genelgesi yayımlandı! 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta?
- Rize Muradiye 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Rize 2+1 ve 3+1 kura sonuçları sorgulama
- TOKİ Artvin kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Artvin 2+1, 3+1 TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- TOKİ Kırklareli kura sonuçları isim listesi: 2020 Kırklareli Merkez TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- Düğün yapacaklar dikkat! Düğünler nasıl olacak? 2020 Düğün salonu genelgesi yayımlandı mı?
- Son dakika: Evde bakım maaşı Temmuz ayında ne kadar zamlanacak? Evde bakım parası yatan iller hangileri?
- Korona tablosu: 23 Haziran Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Koronavirüs vaka sayısı son durum