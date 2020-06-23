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İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

'de sosyal medyadan terör örgütü /'nın propagandasını yaptığı ve örgüt üyesi olan 13 kişi gözaltına alındı. Üç şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında sosyal medyada /'nın propagandasını yapmaktan 12 kişi, örgüte üye olmaktan ise 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

13 KİŞİ YAKALANDI

İzmir kent merkezi ve ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerden 13'ü gözaltına alındı. Üç şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

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