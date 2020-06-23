İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı
İzmir'de sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı ve örgüt üyesi olan 13 kişi gözaltına alındı. Üç şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında sosyal medyada PKK/KCK'nın propagandasını yapmaktan 12 kişi, örgüte üye olmaktan ise 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
13 KİŞİ YAKALANDI
İzmir kent merkezi ve ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerden 13'ü gözaltına alındı. Üç şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.
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