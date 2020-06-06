06 Haziran 2020, Cumartesi
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Adana'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı

'da terör örgütü ’ya yönelik operasyon düzenlendi. Geçmiş yıllardaki korsan gösterilerde polise el yapımı , ve molotofkokteyli ile saldırdığı iddiasıyla 10 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 06.06.2020 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020
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ADANA'DA PKK/KCK OPERASYONU!

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde izinsiz gösterilere katıldığı ve polislere taş, el yapımı (EYP), ve molotofkokteylleriyle saldırıda bulundukları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan baskınlarda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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