Hobi olarak başlamıştı! Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor!

Samsunlu emekli öğretmen İslam Acar, Osmanlı döneminden bu zamana kadar gelen madeni ve kağıt paraları satarak, genç nesillere tarihi değerleri ve koleksiyonculuğu sevdirmeye çalışıyor. Antika eşyalar ve eski paraları koleksiyon haline getiren İslam Acar, genç nesillere tarihini unutturmamak için eski paralarla gençleri buluşturmayı amaçlıyor. İlkadım ilçesi Tarihi Bedestan Çarşısı'nda antikacı tezgahı bulunan Acar, bitmeye yüz tutmuş koleksiyonculuk anlayışını tekrardan yaşatmaya çalışıyor. Yasal olarak satışına izin verilen kağıt ve madeni paraları vatandaşlara ulaştıran Acar, kullanılmış eski paralar ise gençlere ve çocuklara koleksiyon sevgisini aşılamak için bedava veriyor. Acar'ın elindeki bazı kağıt paralar ise serisinin az basılan paraları olması nedeniyle oldukça değerli rakamlara alıcısını bekliyor.