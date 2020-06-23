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Çekmeköy'de sağanak yağış trafiği felç etti! Asfalt kalktı, araçlar yolda kaldı

Öğle saatlerinde başlayan 'nda da etkili olurken 'nda su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle trafik durma noktasına gelirken alt geçit suyla doldu. Ümraniye yönünde yoğun yağış asfaltı kaldırdı. Aracı yolda kalan bir kişi aracını iterek yol almaya çalıştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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FELAKET! ASFALT KALKTI, ARAÇLAR YOLDA KALDI

'da öğle saatlerinde başlayan sağanak 'nda etkili oldu. Madenler Mevkii'nde bulunan alt geçit suyla doldu. Ümraniye Şile istikametinde yoğun yağış asfaltı kaldırdı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Yağış nedeniyle iki şerit trafiğe kapatıldı. Alt geçidin kapatılması nedeniyle Şile yönünde uzun kuyruklar oluştu. Trafik durma noktasına gelirken bazı vatandaşların otomobilleri yolda mahsur kaldı.

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