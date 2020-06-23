Çekmeköy'de sağanak yağış trafiği felç etti! Asfalt kalktı, araçlar yolda kaldı
Öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası'nda da etkili olurken Çekmeköy Şile Otoyolu'nda su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle trafik durma noktasına gelirken alt geçit suyla doldu. Ümraniye yönünde yoğun yağış asfaltı kaldırdı. Aracı yolda kalan bir kişi aracını iterek yol almaya çalıştı.
İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan sağanak Anadolu Yakası'nda etkili oldu. Çekmeköy Şile Otoyolu Madenler Mevkii'nde bulunan alt geçit suyla doldu. Ümraniye Şile istikametinde yoğun yağış asfaltı kaldırdı.
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Yağış nedeniyle iki şerit trafiğe kapatıldı. Alt geçidin kapatılması nedeniyle Şile yönünde uzun kuyruklar oluştu. Trafik durma noktasına gelirken bazı vatandaşların otomobilleri yolda mahsur kaldı.
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