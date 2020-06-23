23 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Büyük şok yaşadılar! Öğrenci evine 70 bin liralık elektrik faturası

Büyük şok yaşadılar! Öğrenci evine 70 bin liralık elektrik faturası

'de üniversite öğrencilerinin kaldığı bir eve 70 bin 840 liralık elektrik faturası geldi. Şaşkınlık yaşayan öğrenciler, faturadaki yanlışlığın düzeltilmesiyle 120 lira ödedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.06.2020
ABONE OL
ÖĞRENCİ EVİNE 70 BİN LİRALIK ELEKTRİK FATURASI

öğrenim gören dört öğrencinin, Fatih Mahallesi Ümran Akkan Caddesi Trakya Sitesi'ndeki kiralık evlerine mayıs ayı faturasının 70 bin 840 lira gelmesi şaşkınlık yarattı.

Üniversite öğrencisi Furkan Kadir Egin, yaptığı açıklamada, faturaların mesaj yoluyla iletildiğini söyledi.

Trakya Elektrik Perakende Satış AŞ'den (TREPAŞ) gelen fatura mesajını görünce çok şaşırdığını belirten Egin, "Mesaj geldiğinde uyuyordum, mesaj sesine uyandım. Görünce şaka yapılıyor sandım. Uyandığımda tekrar dikkatli baktım mesaja, bir aylık faturamız 70 bin lira gelmişti." dedi.

Ev arkadaşlarıyla faturaya itiraz ettiklerini ve yanlışın TREPAŞ görevlilerince düzeltildiğini dile getiren Egin, mayıs ayı için 120 liralık elektrik faturası ödediklerini kaydetti.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA