Yüzünde olması gereken maskeyi elinde taşıdı: Yazın cezayı gideyim
Sakarya’da yüzünde olması gereken maskesini elinde taşıyan ve polisin durdurarak maskesini takması için uyardığı bir vatandaş, “Siz şuanda şov yapıyorsunuz. Benim sağlığımı sen benden fazla mı düşünüyorsun yani. Yazın cezayı gideyim o zaman” diyerek kaba bir üslupla polisin uygulamasına tepki gösterdi.
1 Haziran itibari ile geçilen normalleşme süreci kapsamında koronavirüs tedbirleri arttırıldı. Verilen imtiyazların yanı sıra vatandaşların sorumlulukları artarken birçok ilde olduğu gibi Sakarya'da da maske takma zorunluluğu getirildi.
Sakaryalıların birçoğunun maske taktığı görülürken bazı vatandaşların maske takmadığı ve çenesinin altında taktığı görüldü. Bu kapsamda Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Adapazarı ilçesinde bulunan ve şehrin en işlek caddelerinden biri olan Çark Caddesinde maske avına çıkarak maske takmayan ve yönetmelik kapsamında doğru maske takmayanları uyardı.
POLİS UYARMAK İÇİN DURDURDU
Maske takmayan vatandaşlar, ekipleri görünce 900 TL ceza yememek için elinde tuttuğu ya da çenesinin altına indirdiği maskesini taktı. Polis ekipleri, bir vatandaşı yüzünde olması gereken maskenin elinde olduğunu görünce uyarmak için durdurdu. Maskesini takması konusunda uyarı yapan polis ekiplerine tepki gösteren vatandaş ise ceza yemekten kurtulamadı.
"KENDİ SAĞLIĞIMI BEN KENDİM DÜŞÜNÜRÜM, YAZIN CEZAYI GİDEYİM"
Kendisini uyarmak için durduran polis ekipleriyle münakaşaya giren vatandaş, "Siz şuanda şov yapıyorsunuz. Benim sağlığımı sen benden fazla mı düşünüyorsun yani. Kendi sağlığımı ben kendim düşünürüm, yazın cezayı gideyim o zaman. Ayıptır vatandaş bu kadar sıkılmaz ki." diyerek tepki gösterdi.
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