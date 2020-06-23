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Bolu'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

’da, öğle saatlerinden sonra etkili olan nedeniyle bazı evleri su bastı. Kısa süreli etkili olan yağmurun dinmesiyle mazgallar temizlendi, sular çekildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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BOLU'DA SAĞANAK FELAKETİ! VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Kent merkezinde öğleden sonra etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Aniden başlayan sağanakta, rögar kapaklarının tıkalı olması nedeniyle Sümer Mahallesi'ndeki bazı evleri su bastı.

VATANDAŞ KENDİ İMKANLARIYLA…

Vatandaşlar evlerine dolan suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Kısa süreli etkili olan yağmurun dinmesiyle mazgallar temizlendi, sular çekildi.

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