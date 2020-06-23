Bolu'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu
Bolu’da, öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı evleri su bastı. Kısa süreli etkili olan yağmurun dinmesiyle mazgallar temizlendi, sular çekildi.
Kent merkezinde öğleden sonra etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Aniden başlayan sağanakta, rögar kapaklarının tıkalı olması nedeniyle Sümer Mahallesi'ndeki bazı evleri su bastı.
VATANDAŞ KENDİ İMKANLARIYLA…
Vatandaşlar evlerine dolan suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Kısa süreli etkili olan yağmurun dinmesiyle mazgallar temizlendi, sular çekildi.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Feci kaza böyle görüntülendi!
- "Yazın cezayı gideyim"
- Felaket! Asfalt kalktı, araçlar yolda kaldı
- Hortum anında ne yapmalı? Uzman isimden hayat kurtaran öneriler
- Canları kurtarmak için minibüsün üzerine çıktılar
- Barış Pınarı Bölgesi'nde sivillere alçak saldırı
- Sele kapılan kadının kurtarılma anı kamerada
- Bodrum katı sel bastı
- MHRS randevu nasıl alınır?
- Öğrenci evine 70 bin liralık elektrik faturası
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MHRS randevu alma 2020! MHRS hastane randevu nasıl alınır? İşte adım adım randevu alma işlemleri
- Survivor 2020'ye damga vurmuştu! ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman kadrosuna sürpriz transfer iddiası
- 2020 en ucuz SUV modeller: 60 ay vadeli 0.49-0.69 faizli taşıt kredisi ile cip sahibi olabilirsiniz!
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı YKS genelgesi yayımlandı! 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta?
- Rize Muradiye 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Rize 2+1 ve 3+1 kura sonuçları sorgulama
- TOKİ Artvin kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Artvin 2+1, 3+1 TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- TOKİ Kırklareli kura sonuçları isim listesi: 2020 Kırklareli Merkez TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- Düğün yapacaklar dikkat! Düğünler nasıl olacak? 2020 Düğün salonu genelgesi yayımlandı mı?
- Son dakika: Evde bakım maaşı Temmuz ayında ne kadar zamlanacak? Evde bakım parası yatan iller hangileri?
- Korona tablosu: 23 Haziran Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Koronavirüs vaka sayısı son durum
- Son dakika: Kıdem tazminatı nasıl artırılır? 2020 Kıdem tazminatı hesaplanırken hangi ödemeler dikkate alınır?
- Son dakika: YKS ertelenecek mi? YKS tarihi değişecek mi? 2020 üniversite ne zaman, saat kaçta?