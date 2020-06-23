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Kafası demir korkuluklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

’da, kafasını demir korkuluklar arasına sıkıştıran çocuk, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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YARAMAZ ÇOCUĞUN OYUNU KÖTÜ BİTTİ

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Milli Eğitim Müdürlüğü Lojmanları bahçesinde oyun oynayan 8 yaşındaki Emirhan Gulez isimli çocuk, kafasını bahçenin demir korkulukları arasına sıkıştırdı.

Emir Gulez'i fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda küçük çocuk sıkıştığı demir korkuluklardan kurtarıldı.

Kafası demir korkuluklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı |Video KAFASI DEMİR KORKULUKLARA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI |VİDEO

Kaynak: İHA

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