MHRS randevu alma 2020! MHRS hastane randevu nasıl alınır? İşte adım adım randevu alma işlemleri
MHRS randevu nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) kapsamında, kamu hastanelerinden randevu almak isteyen vatandaşlar randevuların nasıl alınacağını araştırıyor. MHRS randevu alma işlemlerine ilişkin merak edilenleri yazımızda derledik. Peki, 2020 MHRS hastane randevu nasıl alınır? İşte adım adım MHRS randevu alma işlemleri...
MHRS hastane randevu nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) sayesinde vatandaşlar, Türkiye'deki kamu hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile aile hekimlerinden 7 gün 24 saat randevu alabiliyor. Randevular, ALO 182 çağrı merkezi, mhrs.gov.tr, e-nabiz.gov.tr ve mobil uygulamaları ile alınabiliyor. Peki, 2020 MHRS hastane randevu nasıl alınır? İşte adım adım MHRS randevu alma işlemleri...
MHRS HASTANE RANDEVUSU NASIL ALINIR?
MHRS ile randevu alabilmek için aşağıdaki kanalları tercih edebilirsiniz;
* ALO 182 çağrı merkezi
* https://www.hastanerandevu.gov.tr
* https://www.mhrs.gov.tr
* MHRS mobil uygulaması
MHRS RANDEVU ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN...
MHRS üzerinden randevu alabilmek için ALO 182 hattınu arayarak operatörlerden destek alabilirsiniz.
Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.
MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.
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