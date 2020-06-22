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İstanbul’un göbeğinde akılalmaz görüntüler! Bebek sahilinde ve Ortaköy’de maskesiz ve mesafesiz eğlence

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında maske takılmasının zorunlu hale getirilmesine rağmen, sahilinde ve ’de toplanan gruplar ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Salgını umursamayarak eğlenen gruplar kameralara yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.06.2020 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020
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İSTANBUL’UN GÖBEĞİNDE AKILALMAZ GÖRÜNTÜLER!

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında normalleşme sürecine girilmesinin ardından 'da maske takılma zorunluluğu getirilmişti. Yetkililerin sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunmasına rağmen hafta sonu mega kentin çeşitli noktalarında "pes" dedirten görüntüler kaydedildi.

NE MASKE TAKTILAR NE DE MESAFEYE UYDULAR
sahilinde bir araya gelen grup, hoparlör sistemi araçlarla yüksek sesli müzikler eşliğinde eğlenmeye başladı. Ne maske takan ne de sosyal mesafeye uyan gruplar adeta virüse meydana okudu. Dereboyu Caddesi'nde bir grup ise gelin almaya geldikleri binanın önünde hiçbir kurala uymadan bekledi. Burada davul ve zurnalarla bekleyen grup, dakikalarca birbirleriyle temas ederek canlarını hiçe saydı. Yaşananlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.



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