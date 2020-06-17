Bu kadarına da pes! Koronavirüse aldırış etmediler! Düğün yapıp eğlendiler...

Görüntüler İstanbul Arnavutköy'den.. Son günlerde vaka sayılarında artış yaşanıyor. Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere yetkililerden peş peşe uyarılar gelirken yapılan uyarılara aldırış etmeyenler vaka sayılarının artmasına neden oluyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Arnavutköy Hadımköy'de açık alanda yapılan düğün şaşkına çevirdi. Sosyal mesafenin unutulduğu, kimsenin maske takmadığı düğünde çalan müziğin ritmine uyarak oynayanlar görüntülendi.

BAKAN KOCA UYARMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı sık sık uyarılarda bulunuyor. Bakan Koca, dün yaptığı açıklamada ''Artışlar belli bölgelerde yoğunlaşıyor. Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde." değerlendirmesinde bulunmuştu.