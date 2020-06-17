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Bu kadarına da pes! Koronavirüse aldırış etmediler! Düğün yapıp eğlendiler...

vakalarının son günlerde artış göstermesi üzerine üst üste uyarılar yapılmasına neden olmuştu. Koca olmak üzere yetkililer maske, mesafe ve hijyene dikkat çekmişti. 'da geçtiğimiz hafta çekilen düğün görüntüleri ise pes dedirtti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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DÜĞÜN YAPIP EĞLENDİLER...

Görüntüler Arnavutköy'den.. Son günlerde vaka sayılarında artış yaşanıyor. Fahrettin Koca olmak üzere yetkililerden peş peşe uyarılar gelirken yapılan uyarılara aldırış etmeyenler vaka sayılarının artmasına neden oluyor.

Bu kadarına da pes! Koronavirüse aldırış etmediler! Düğün yapıp eğlendiler... | VİDEO BU KADARINA DA PES! KORONAVİRÜSE ALDIRIŞ ETMEDİLER! DÜĞÜN YAPIP EĞLENDİLER... | VİDEO

Geçtiğimiz hafta sonu Arnavutköy Hadımköy'de açık alanda yapılan düğün şaşkına çevirdi. Sosyal mesafenin unutulduğu, kimsenin maske takmadığı düğünde çalan müziğin ritmine uyarak oynayanlar görüntülendi.

BAKAN KOCA UYARMIŞTI

, koronavirüse karşı sık sık uyarılarda bulunuyor. Bakan Koca, dün yaptığı açıklamada ''Artışlar belli bölgelerde yoğunlaşıyor. Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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