Son dakika: İzmir Kordonboyu'ndaki "pes" dedirten görüntüler sonrası polis harekete geçti
Son dakika haberine göre İzmir'de polis hafta sonu Kordonboyu'na akın eden ve müzik eşliğinde dans edip halay çekenleri belirlemek için çalışma başlattı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 8 hafta sonra hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmadı. İzmirlilerin hafta sonu en fazla tercih ettiği yer Kordonboyu oldu. Öğleden sonra başlayan yoğunluk gece yarısına kadar sürdü. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı Kordonboyu'nda bazı vatandaşlar ise şarkılar söyleyip dans etti.
Maske takmadıkları görülen kalabalık oyun havası eşliğinde göbek atıp halay çekti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine ise polis harekete geçti. Polis, halay çekip dans edenleri belirlemek için görüntüleri incelemeye aldı.
Bugün ise sahil kenarlarını balığa çıkanlar doldurdu. Yan yana balık avlayan vatandaşlar maske takmadı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen ay çizilen sosyal mesafe çemberlerinin de silinmeye başladığı görüldü. Çemberler, sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla çizilmişti.
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