08 Haziran 2020, Pazartesi
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Son dakika: İzmir Kordonboyu'ndaki "pes" dedirten görüntüler sonrası polis harekete geçti

Son dakika haberine göre 'de polis hafta sonu 'na akın eden ve müzik eşliğinde dans edip halay çekenleri belirlemek için çalışma başlattı.

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Giriş Tarihi: 08.06.2020 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020
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PES DEDİRTEN GÖRÜNTÜLER SONRASI POLİS HAREKETE GEÇTİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 8 hafta sonra hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmadı. İzmirlilerin hafta sonu en fazla tercih ettiği yer oldu. Öğleden sonra başlayan yoğunluk gece yarısına kadar sürdü. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı Kordonboyu'nda bazı vatandaşlar ise şarkılar söyleyip dans etti.

İzmir Kordonboyu'nda sosyal mesafe hiçe sayıldı! Vatandaşlar halay çekti! İZMİR KORDONBOYU'NDA SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI! VATANDAŞLAR HALAY ÇEKTİ!

Maske takmadıkları görülen kalabalık oyun havası eşliğinde göbek atıp halay çekti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine ise polis harekete geçti. Polis, halay çekip dans edenleri belirlemek için görüntüleri incelemeye aldı.


Bugün ise sahil kenarlarını balığa çıkanlar doldurdu. Yan yana balık avlayan vatandaşlar maske takmadı.

tarafından geçen ay çizilen sosyal mesafe çemberlerinin de silinmeye başladığı görüldü. Çemberler, sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla çizilmişti.

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