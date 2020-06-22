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Sosyal medyayı salladı! Rize'de polis abdest alan adama çoraplarını giydirdi!

'de, abdest alan yaşlı adama çorapları ile ayakkabılarını giydiren komiser yardımcısı 'ın görüntüleri, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.06.2020 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020
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RİZE'DE POLİS ABDEST ALAN ADAMA ÇORAPLARINI GİYDİRDİ!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce Müdürlüğü Koruma Şube'de görevli komiser yardımcısı 'ın cami önünde abdest alan yaşlı adama çoraplarını ve ayakkabılarını giydirdiği video, hesabından paylaşıldı.

Sosyal medyayı salladı! Rize'de polis abdest alan adama çoraplarını giydirdi! | VİDEO SOSYAL MEDYAYI SALLADI! RİZE'DE POLİS ABDEST ALAN ADAMA ÇORAPLARINI GİYDİRDİ! | VİDEO

"HAYAT PAYLAŞTIKÇA GÜZELLEŞİR"

Videonun yanı sıra paylaşımda, 'Rize'de Cuma tedbirlerinde görevli personelimizin, abdest alan amcamıza yardım ettiği anlar vatandaşımız tarafından böyle görüntülendi. İyilik ve sevgi paylaştıkça yayılır, hayat paylaştıkça güzelleşir' notu yer aldı.

Sosyal medya kullanıcıları ise örnek davranışı dolayısıyla komiser yardımcısı Burak Yıldırım ile emniyet teşkilatına övgü dolu yorumlar yaptı. İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman'ın, Yıldırım'ı teşekkür belgesi ile ödüllendireceği öğrenildi.

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