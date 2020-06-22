22 Haziran 2020, Pazartesi
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Metrobüs durağında küçük çocuğun tehlikeli oyunu! Akıllara feci olay geldi

durağının üstüne oynamak için çıkan , itfaiyeyi görünce korkarak karayoluna indi. Ekiplere yakalanmamak için panikleyen çocuk, daha sonra hızla akan trafikten karşıya geçti. Çocuğun o anları kameraya yansırken akıllara önceki yıl aynı noktada hayatını kaybeden küçük çocuk geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.06.2020
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ÖLÜMLE OYUN! AKILLARA FECİ OLAY GELDİ

Olay, dün akşam saatlerinde Durağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşlarında mendil satan yabancı uyruklu bir erkek çocuğu için metrobüs durağının üstüne çıktı. Çocuğu gören güvenlik görevlileri ekiplerine haber verdi.

KAMERAYA YANSIDI

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerini gören , korkarak tekrar aşağıya indi. Güvenlik görevlilerine ve itfaiyecilere görünmemeye çalışan çocuk kenarındaki metrobüs yolu bariyerleri kenarına saklandı. Bir süre sonra çocuk E-5'te hızla giden arabaların arasından karşıya geçerek gözden kayboldu. O anlar saniye saniye kaydedildi.

AYNI NOKTA ÖLÜM YAŞANDI

Çocuğun bu davranışları, akılara 2 yıl önce 1 Mayıs günü Metrobüs yoluna giren ve aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden çocuğu getirdi. Diğer taraftan çocukların benzer noktada aynı davranışları sergilediği, sık sık kendilerini kontrol eden polis ekiplerini görünce de kaçtığı biliniyor.

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