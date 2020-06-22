Metrobüs durağında küçük çocuğun tehlikeli oyunu! Akıllara feci olay geldi
Saadetdere Metrobüs durağının üstüne oyun oynamak için çıkan çocuk, itfaiyeyi görünce korkarak E-5 karayoluna indi. Ekiplere yakalanmamak için panikleyen çocuk, daha sonra hızla akan trafikten karşıya geçti. Çocuğun o anları kameraya yansırken akıllara önceki yıl aynı noktada hayatını kaybeden küçük çocuk geldi.
Olay, dün akşam saatlerinde Saadetdere Metrobüs Durağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşlarında mendil satan yabancı uyruklu bir erkek çocuğu oyun için metrobüs durağının üstüne çıktı. Çocuğu gören güvenlik görevlileri itfaiye ekiplerine haber verdi.
KAMERAYA YANSIDI
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerini gören çocuk, korkarak tekrar aşağıya indi. Güvenlik görevlilerine ve itfaiyecilere görünmemeye çalışan çocuk E-5 kenarındaki metrobüs yolu bariyerleri kenarına saklandı. Bir süre sonra çocuk E-5'te hızla giden arabaların arasından karşıya geçerek gözden kayboldu. O anlar saniye saniye kaydedildi.
AYNI NOKTA ÖLÜM YAŞANDI
Çocuğun bu tehlikeli davranışları, akılara 2 yıl önce 1 Mayıs günü Metrobüs yoluna giren ve aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden çocuğu getirdi. Diğer taraftan çocukların benzer noktada aynı davranışları sergilediği, sık sık kendilerini kontrol eden polis ekiplerini görünce de kaçtığı biliniyor.
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