Metrobüste tavandan akan sudan şemsiyeyle korundular
İstanbul'da dün aralıklarla etkili olan sağanakta bazı metrobüslerin tavanından içeriye su aktı. Metrobüsteki vatandaşlar akan sudan şemsiye açarak korunmaya çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.
İstanbul'da dün aniden bastıran sağanakta metrobüste ilginç görüntüler oluştu. Metrobüs tavanından damlayan yağmur vatandaşların üzerine aktı. Bazı yolcuların yağmur sularından korunmak içinde şemsiye açtı.
KAMERAYA YANSIDI
Yaşanan bu anlar ise bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde koltukta oturan bir çift ile ayakta yolculuk eden bir başka yolcunun şemsiye açtığı görülüyor.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Vahşet! Cinayet anı kamerada
- Öz kardeşler arasındaki sular durulmuyor
- ŞOK'ta bu hafta! İşte aktüel ürünler...
- LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Ahlaksızlar! O çetenin sonu geldi
- Tek tek toplandılar! Bunu nasıl yaparsınız?
- Pes artık! Bakın nereden çıktı
- En uzun gün ne zaman?
- Sokağa çıkma yasağı market izni var mı?
- Yıkıldılar! Zamanın durduğu o an
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zirve karıştı! 2020 Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları! STSL 28. hafta fikstürü
- Atiye 2. sezon yayın tarihi belli oldu! Netflix Atiye 2. yeni sezon fragmanı ne zaman yayınlanacak?
- 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank destek kredisi ne zaman yatar?
- Ziraat Bankası 10 bin TL destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama! Ziraat destek kredisi ne zaman sonuçlanır?
- Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 81 ilde 21 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Sokağa çıkma yasağı market izni var mı? Sokağa çıkma yasağında markete gidilir mi? Bugün bakkallar açık mı?
- ŞOK aktüel 20 Haziran 2020 kataloğu: Hafta sonu kampanyaları sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...
- Yaz sezonu başlıyor! 2020 yaz gün dönümü ne zaman? 21 Haziran Yaz Gündönümü’nde ne olur?
- LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2020 LGS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
- Lise sınav duası! İşte LGS'de başarılı olmak için okunacak dualar ve sınav kazanma duası
- Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu! Yükselişin sürmesi durumunda... Gram, çeyrek altın ne kadar?
- Tarih belli oldu mu? Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?