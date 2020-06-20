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Metrobüste tavandan akan sudan şemsiyeyle korundular

'da dün aralıklarla etkili olan sağanakta bazı metrobüslerin tavanından içeriye su aktı. Metrobüsteki vatandaşlar akan sudan açarak korunmaya çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.06.2020 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020
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ŞAKA DEĞİL GERÇEK! METROBÜSTE ŞEMSİYE AÇTILAR

'da dün aniden bastıran sağanakta metrobüste ilginç görüntüler oluştu. tavanından damlayan vatandaşların üzerine aktı. Bazı yolcuların yağmur sularından korunmak içinde açtı.

Metrobüste tavandan akan sudan şemsiyeyle korundular METROBÜSTE TAVANDAN AKAN SUDAN ŞEMSİYEYLE KORUNDULAR

KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan bu anlar ise bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde koltukta oturan bir çift ile ayakta yolculuk eden bir başka yolcunun şemsiye açtığı görülüyor.

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