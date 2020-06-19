Son dakika: İstanbul Tuzla'da mahalleli kokudan isyan etti: Pencereyi kapıyı açamıyoruz |Video

Son dakika haberi... İstanbul Tuzla'da mahalleli kokudan şikayetçi. Apartmanların yanında bulunan mezbaha mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Vatandaşlar kokudan pencereleri kapıları açamadığını balkona çamaşır bile asamadıklarını dile getirdi.

İstanbul Tuzla'da Aydınlı mahallesinde şikayetler çok fazla. Apartmanların yanında bulunan mezbaha mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Kimi pencereyi açamıyorum diyor kimi ise çamaşır bile asamıyor.

NE KOKU BİTİYOR NE DE SİVRİ SİNEK

Kokunun nedeni ise mezbaha olması. Yayılan koku bütün mahalleyi kaplıyor. Bir vatandaş, "Rüzgar yönü değiştiği zaman özellikle cam balkon hiçbir şey açamıyoruz. Evlerimizde balkonlara çamaşır dahi asamıyoruz." ifadelerini kullandı.