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Haberler Galeri İstanbul bunu hak etmiyor! Atık sular doğa harikası Aydos Gölü'nü tehdit ediyor

İstanbul bunu hak etmiyor! Atık sular doğa harikası Aydos Gölü'nü tehdit ediyor

İstanbul Kartal'da bulunan doğa harikası Aydos Gölü bugünlerde atık sular nedeniyle tehdit altında. Kanalizasyon borularından akan kirli sular Aydos Gölü'ne zarar verirken, göl çevresinden koku yükselmeye başladı.

Giriş Tarihi: 19.06.2020 11:19 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 11:22
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İstanbul bunu hak etmiyor! Atık sular doğa harikası Aydos Gölü'nü tehdit ediyor
İstanbul bunu hak etmiyor! Atık sular doğa harikası Aydos Gölü'nü tehdit ediyor

Kartal'da bulunan Aydos Ormanı'ndaki Aydos Gölü vatandaşların ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor. Doğa harikası Aydos Gölü atık sular nedeniyle tehdit altında.

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İstanbul bunu hak etmiyor! Atık sular doğa harikası Aydos Gölü'nü tehdit ediyor
İstanbul bunu hak etmiyor! Atık sular doğa harikası Aydos Gölü'nü tehdit ediyor

Çevre köylerden gelen atık sular kanalizasyon borularından önce dereye, ardından Aydos Gölü'ne dökülüyor.

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İstanbul bunu hak etmiyor! Atık sular doğa harikası Aydos Gölü'nü tehdit ediyor
İstanbul bunu hak etmiyor! Atık sular doğa harikası Aydos Gölü'nü tehdit ediyor

Aydos Gölü'ne uzanan dereden akan suyun siyahlığı dikkat çekiyor. Derenin ve gölün birleştiği noktadaki manzara ise içler acısı. Su yüzeyinde köpükler oluştuğu görülürken, bölgeden zaman zaman koku da yükseliyor.

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İstanbul bunu hak etmiyor! Atık sular doğa harikası Aydos Gölü'nü tehdit ediyor
İstanbul bunu hak etmiyor! Atık sular doğa harikası Aydos Gölü'nü tehdit ediyor

Gölün bulunduğu yere yakın noktadaki ahırlar ve su fabrikasından çıkan atık suların dereye karıştığını öne süren orman içindeki işletmeciler, yetkililerin bir an önce gölü eski haline kavuşturmasını istiyor.

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İstanbul bunu hak etmiyor! Atık sular doğa harikası Aydos Gölü'nü tehdit ediyor
İstanbul bunu hak etmiyor! Atık sular doğa harikası Aydos Gölü'nü tehdit ediyor

Kirli ve atık suların aktığı göl havadan da görüntülendi.