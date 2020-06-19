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İstanbul bunu hak etmiyor! Atık sular doğa harikası Aydos Gölü'nü tehdit ediyor
İstanbul Kartal'da bulunan doğa harikası Aydos Gölü bugünlerde atık sular nedeniyle tehdit altında. Kanalizasyon borularından akan kirli sular Aydos Gölü'ne zarar verirken, göl çevresinden koku yükselmeye başladı.
Giriş Tarihi: 19.06.2020 11:19 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 11:22
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İstanbul bunu hak etmiyor! Atık sular doğa harikası Aydos Gölü'nü tehdit ediyor
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İstanbul bunu hak etmiyor! Atık sular doğa harikası Aydos Gölü'nü tehdit ediyor
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İstanbul bunu hak etmiyor! Atık sular doğa harikası Aydos Gölü'nü tehdit ediyor
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İstanbul bunu hak etmiyor! Atık sular doğa harikası Aydos Gölü'nü tehdit ediyor
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İstanbul bunu hak etmiyor! Atık sular doğa harikası Aydos Gölü'nü tehdit ediyor