İstanbul için alarm zilleri çalıyor! Her şey çok kirli oldu...

İstanbul'da "Her şey çok güzel olacak" sloganıyla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nda (İBB) koltuğa oturan CHP'li yönetim, bir yılda beceriksizliği ve yanlış kararlarıyla büyük bir çevre kirliliğine neden oldu. İBB'nin masraftan kaçması nedeniyle mega kentin su kaynakları gözle görülür derecede kirlendi, çamur ve pislikle doldu.

HALİÇ RENK DEĞİŞTİRDİ

İstanbul'un simgelerinden olan Haliç, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi döneminde yaklaşık 1 yılda, neredeyse 1990'lardaki haline döndü. Bir önceki yönetimin hayata geçirmeyi planladığı Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini durdurmakla kalmayıp halkla alay edercesine "temel atmama" töreni düzenlendi. Bu skandal kararın ardından Haliç'in rengi dibinde biriken çamur nedeniyle değişti. İBB, bataklığa dönen bölgenin kirlilik değil 'alg' olduğunu iddia etti ancak yapılan incelemelerde Haliç'in balçıkla dolduğu ve su altında yoğun kirliliğin yaşandığı ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de araştırma için su numunesi aldı.







Elmalı Barajı'ndan beslenen tarihi Göksu Deresi de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Barajdaki dinlendirme tatlısu havuzlarında çamurlu suyu ayrıştırmak için kullanılan alüminyum sülfatın arıtılmadan dereye bırakıldığı ortaya çıktı. İçme ve atıksu arıtma tesislerinde kimyasal madde olarak kullanılan alüminyum sülfatın dereye çok zarar verdiği ileri sürüldü. Deresi üzerinde bazı teknelerin batık halde dere kenarında durmasının da ayrı bir tehlike oluşturduğu belirtildi. Mahalle sakinleri yetkililerin bir an önce dereyi koruma altına almasını ve çevre kirliliğine neden olan batık tekneler konusunda harekete geçmesini istedi. CHP'li yönetim henüz bir adım atmadı.



ELMALI BARAJI'NDA YEŞİL TABAKA

İstanbul'a su kaynaklarından Elmalı Barajı'nın üzerinde de kirli tabaka oluştu. Çavuşbaşı Çayı üzerinde, içme-kullanma ve sanayi suyu temini amacıyla 1952-1955 arasında inşa edilen baraj üzerinde oluşan yeşil tabaka görenleri dehşete düşürdü. İBB bunun 'suyun temiz olmasından' kaynaklandığını iddia etti.







KÜÇÜKSU DERESİ ÇÖPE TESLİM

İstanbul Boğazı'na dökülen önemli su kaynaklarından Küçüksu Deresi, geçtiğimiz yıllarda ıslah edilmişti. Derenin son hali görenleri şaşkına çevirdi. Çöplere teslim olan dere suyunun rengi değişti, kötü kokular yayıldı. Arıtma tesisinin çalışmadığını belirten halk CHP'li yönetime isyan etti.







KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ BULANIK

Küçükçekmece Gölü de son zamanlarda değişen rengiyle dikkat çekiyor. İSKİ'nin bölgedeki Atıksu Arıtma Tesisi'ni çalıştırmayıp, kanalizasyon sularını arıtmadan Küçükçekmece ile Avcılar ilçeleri arasındaki yer alan göle akıttığının öğrenilmesiyle çevre sakinlerinde büyük tepki oluştu.







RİVA ATIK SUYLA DOLDU

CHP'li yönetim, maliyetten kaçarak kanalizasyon sularını arıtmadan Riva Deresi'ne akıttı. Yakın çevrede bulunan diğer 8 mahallenin atık sularının da söz konusu dereye deşarj edildiği tespit edildi. İSKİ Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nden ve Koçullu Atıksu Arıtma Tesisi'ni çalıştırmayıp, atık suları arıtılmadan dereye akıtıldığı ortaya çıktı. Türkiye, yaşanan çevre felaketini ve vatandaşın mağduriyetini SABAH'ın manşetiyle öğrendi. Çekmeköy ve Beykoz'dan geçerek Karadeniz'e ulaşan Riva Deresi'nde yoğun kirlilik yaşanması ve aşırı derecede koku yaşamaya başlamasıyla ortaya çıkan skandalla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İSKİ'ye 885 bin lira para cezası uyguladı.







BOĞAZ'DA ÇÖP ADALARI OLUŞTU

İstanbul'un parklarından gelen çirkin görüntülere İstanbul Boğazı'nın kıyıları da eklendi. Sarıyer İstinye sahilinde lüks teknelerin olduğu alanda çöp adacıkları oluştu. Havadan görüntülenen marinada kirliliğin boyutu gözler önüne serildi. Birçok teknenin çevresi ve sahilin büyük bir kesiminin çöp tabakası ile kaplandığı görüldü. Sahil şeridinde yürümeye ve koşmaya çıkan vatandaşlar denizdeki görüntüler karşısında şok oldu. Vatandaşlar boğaz kıyısında bu yıl temizlik yapılmadığını belirtti.







AYDOS GÖLÜ ÇAMURA GÖMÜLDÜ

Kartal'da Aydos Gölü de CHP'li yönetimin iş bilmezliğinden nasibini aldı. Gölü besleyen derelere çevre bölgelerden atıksular ve kanalizasyon suları karıştı. Dere ile gölün birleştiği noktada çamur deryası oluştu. Binlerce kişinin ziyaret ettiği doğa harikası gölden pis kokular yükseliyor.

Sabah