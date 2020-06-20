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Katarlı iş adamı komşusunu yine ihbar etti! Koruma kararı verilmesini istiyor

'da milyon dolarlık villaların bulunduğu Zekeriyaköy’de sitede ikamet eden Katarlı ile Türk komşusu arasındaki sular durulmuyor. İki iş adamı birbirleri hakkında çeşitli iddialar ileri sürerek şikâyetçi olurken, son olarak Katarlı iş adamı, Ünal’ın kendisini ölümle tehdit ettiğini belirtip, koruma kararı talep etti.  Sabah’tan Dilek Yaman’ın haberinin detayları...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.06.2020 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020
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KATARLI İŞ ADAMI KOMŞUSUNU YİNE İHBAR ETTİ!

'e bağlı Zekeriyaköy'de değeri 1,5-2 milyon dolar arasında değişen 200 kadar villanın yer aldığı lüks sitede, 'de de yatırımları olan 58 yaşındaki Katarlı ile ailesi komşu oldu. Yılda 5-6 kez Türkiye'ye gelen Alemadi, Mehmet Ünal'ın, villasında onaylı projeye aykırı eklentiler yaptığını fark edince komşusunu belediyeye şikâyet etti ve bu şikâyet sonrası iki komşu arasında husumet başladı.

KARŞILIKLI ŞİKAYETLER BAŞLADI

Mehmet Ünal'ın eşi Nesrin Ünal (51), Katarlı komşularının yatak odasının camına kamera yerleştirerek evlerini gözetlediği ve dron uçurarak evlerini gözetlediğini iddia iddiasıyla Alemadi hakkında 'kişilerin huzur ve sükûnunu bozma' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan dava açıldı. Katarlı Alemadi ise olayın yaşandığı dönemde Türkiye'de olmadığını belirterek komşularının kendisi hakkında 'iftira' attıklarını öne sürüp, Ünal çifti hakkında 30 bin TL'lik maddi-manevi tazminat davası açtı.

BELİNDE SİLAHLA BENİ TEHDİT EDİYOR

İkili arasında süregelen davaya konu tartışmalara geçtiğimiz günlerde bir yenisi eklendi. Alemadi, yeniden savcılığa başvurarak Ünal'ın belindeki silahı göstererek bahçede ve evinin yakınlarında dolaştığını ileri süren Katarlı , farklı telefon numaralarından arayan Ünal'ın kendisini öldürmekle tehdit ettiğini, sitede barındırmayacağını söylediğini belirtti. Telefonla aradığı numaraları engellediğini belirten Alemadi, 'Seni o siteye sokmayacağım. Ölün çıkar o siteden davalarını geri çekeceksin' diyerek tehdit ediyor. Eşi de telefonda sinkaflı sözler sarf ediyor' dedi.

KORUMA KARARI TALEP ETTİ

Şikayet dilekçesinde, kendisini takip ederek, aracın önünü kestiğini ve tehditlerine devam ettiğini belirten Alemadi, komşusunun çöpleri de kendi bahçesine attığını belirtti. Aile Mahkemesi'ne başvurarak Mehmet Ünal'ın kendisine 300 metreden fazla yaklaşmamasına, şiddet tehdidi ve hakaret içeren sözler söylememesine, konutuna 200 metreden fazla yaklaşmamasına iletişim araçlarıyla rahatsız edilmemesini talep ederek talebin 6 ay boyunca geçerli olmasını istedi. (Dilek Yaman/Sabah)

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