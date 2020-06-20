Katarlı iş adamı komşusunu yine ihbar etti! Koruma kararı verilmesini istiyor
İstanbul'da milyon dolarlık villaların bulunduğu Zekeriyaköy’de sitede ikamet eden Katarlı iş adamı Mohd Abdulla Alsiddiqi Alemadi ile Türk komşusu Mehmet Ünal arasındaki sular durulmuyor. İki iş adamı birbirleri hakkında çeşitli iddialar ileri sürerek şikâyetçi olurken, son olarak Katarlı iş adamı, Ünal’ın kendisini ölümle tehdit ettiğini belirtip, koruma kararı talep etti. Sabah’tan Dilek Yaman’ın haberinin detayları...
İstanbul Sarıyer'e bağlı Zekeriyaköy'de değeri 1,5-2 milyon dolar arasında değişen 200 kadar villanın yer aldığı lüks sitede, Türkiye'de de yatırımları olan 58 yaşındaki Katarlı Mohd Abdulla Alsiddiqi Alemadi ile Mehmet Ünal ailesi komşu oldu. Yılda 5-6 kez Türkiye'ye gelen Alemadi, Mehmet Ünal'ın, villasında onaylı projeye aykırı eklentiler yaptığını fark edince komşusunu belediyeye şikâyet etti ve bu şikâyet sonrası iki komşu arasında husumet başladı.
KARŞILIKLI ŞİKAYETLER BAŞLADI
Mehmet Ünal'ın eşi Nesrin Ünal (51), Katarlı komşularının yatak odasının camına kamera yerleştirerek evlerini gözetlediği ve dron uçurarak evlerini gözetlediğini iddia iddiasıyla Alemadi hakkında 'kişilerin huzur ve sükûnunu bozma' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan dava açıldı. Katarlı Alemadi ise olayın yaşandığı dönemde Türkiye'de olmadığını belirterek komşularının kendisi hakkında 'iftira' attıklarını öne sürüp, Ünal çifti hakkında 30 bin TL'lik maddi-manevi tazminat davası açtı.
BELİNDE SİLAHLA BENİ TEHDİT EDİYOR
İkili arasında süregelen davaya konu tartışmalara geçtiğimiz günlerde bir yenisi eklendi. Alemadi, yeniden savcılığa başvurarak Ünal'ın belindeki silahı göstererek bahçede ve evinin yakınlarında dolaştığını ileri süren Katarlı iş adamı, farklı telefon numaralarından arayan Ünal'ın kendisini öldürmekle tehdit ettiğini, sitede barındırmayacağını söylediğini belirtti. Telefonla aradığı numaraları engellediğini belirten Alemadi, 'Seni o siteye sokmayacağım. Ölün çıkar o siteden davalarını geri çekeceksin' diyerek tehdit ediyor. Eşi de telefonda sinkaflı sözler sarf ediyor' dedi.
KORUMA KARARI TALEP ETTİ
Şikayet dilekçesinde, kendisini takip ederek, aracın önünü kestiğini ve tehditlerine devam ettiğini belirten Alemadi, komşusunun çöpleri de kendi bahçesine attığını belirtti. Aile Mahkemesi'ne başvurarak Mehmet Ünal'ın kendisine 300 metreden fazla yaklaşmamasına, şiddet tehdidi ve hakaret içeren sözler söylememesine, konutuna 200 metreden fazla yaklaşmamasına iletişim araçlarıyla rahatsız edilmemesini talep ederek talebin 6 ay boyunca geçerli olmasını istedi. (Dilek Yaman/Sabah)
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Küçük kızını kurdun ağzından kurtardı
- Şaka değil gerçek! Metrobüste şemsiye açtılar
- MSB'den duygu yüklü babalar günü videosu
- LGS'de üst düzey önemler alındı
- Pes artık! Bakın nereden çıktı
- Öz kardeşler arasındaki sular durulmuyor
- Sokağa çıkma yasağı market izni var mı?
- Vahşet! Cinayet anı kamerada
- ŞOK'ta bu hafta! İşte aktüel ürünler...
- Yıkıldılar! Zamanın durduğu o an
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB: LGS puan hesaplama nasıl yapılır? 2020 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- LGS sınav soruları ve cevapları 2020! Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Yabancı Dil sınav soruları görüntüleme
- Zirve karıştı! 2020 Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları! STSL 28. hafta fikstürü
- Atiye 2. sezon yayın tarihi belli oldu! Netflix Atiye 2. yeni sezon fragmanı ne zaman yayınlanacak?
- 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank destek kredisi ne zaman yatar?
- Ziraat Bankası 10 bin TL destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama! Ziraat destek kredisi ne zaman sonuçlanır?
- Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 81 ilde 21 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Sokağa çıkma yasağı market izni var mı? Sokağa çıkma yasağında markete gidilir mi? Bugün bakkallar açık mı?
- ŞOK aktüel 20 Haziran 2020 kataloğu: Hafta sonu kampanyaları sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...
- Yaz sezonu başlıyor! 2020 yaz gün dönümü ne zaman? 21 Haziran Yaz Gündönümü’nde ne olur?
- LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2020 LGS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
- Lise sınav duası! İşte LGS'de başarılı olmak için okunacak dualar ve sınav kazanma duası