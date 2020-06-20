Bakan Selçuk: Sınavda sosyal mesafenizi koruyun
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava girecek öğrencilerden sosyal mesafelerini korumalarını istedi.
Bakan Selçuk, iki oturum halinde yapılacak sınav öncesi Twitter hesabından açıklama yaptı.
RAHAT ÇÖZÜN SORULARI
Bakan Selçuk, "Günaydın çocuklarım. Sokakta oynarken nasıl koruyorsanız sosyal mesafenizi sınavda da öyle koruyun, evde ders çalışırken nasıl rahat çalışıyorsanız öyle rahat çözün soruları.
"YAPTIKLARINIZDAN ÇOK DAHA FAZLASISINIZ"
Unutmayın, sınavda yaptıklarınızdan çok daha fazlasısınız siz. Başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.
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