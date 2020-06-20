LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2020 LGS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
LGS'nin sayısal ve sözel iki oturumu bugün gerçekleştirilecek. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı LGS sınavında 2019-2020 öğretim yılında 8. sınıfın birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınacak. Şimdi binlerce öğrenci ve velileri gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanaak. İşte 2020 LGS sonuç tarihi...
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav bugün gerçekleştiriliyor. İlk oturum saat 9.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında okul ve salon sayısı geçen yıla göre artırıldı. Şimdi ise en çok merak edilenlerden biri de sınav soruları ve sonuçları oldu. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanaak. İşte 2020 LGS sonuç tarihi...
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınava katılacak öğrenciler heyecanla sonuçları bekleyecek. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi başlayacak. MEB tarafından yayımlanan sınav takviminde, 2020 LGS sonuçlarının 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacağı bildirildi.
Öğrenciler sonuçlarına MEB'in resmi internet adresinden erişebilecekler.
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