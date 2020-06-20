Adana’da sel felaketinden mucize eseri kurtulan yaşlı kadın koronavirüse yakalandı
Adana'da, sağanak nedeniyle yaşanan sel felaketinde, tedavi gördüğü özel tıp merkezinin bodrum katına dolan sudan dalgıç polisler tarafından kurtarılan 65 yaşındaki Elife Canatar'da koronavirüs bulgusuna rastlandı. Test yapılan Canatar, pandemi servisinde tedavi altına alındı.
Kentte dün öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Çok sayıda apartmanın bodrum katı sel suları altında kaldı. Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan özel tıp merkezinin bodrum katı da yağmurla birlikte göle döndü.
Tedavi için tıp merkezinde olan Elife Canatar, sel sularında mahsur kaldı. Canatar, dalgıç polisler ve itfaiye ekipleri tarafından yan taraftaki mağazanın duvarı kırılarak, kurtarıldı.
KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ ORTAYA ÇIKTI
Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elife Canatar'a yapılan müdahalenin ardından çekilen röntgen ve tomografide koronavirüs bulgusuna rastlandı. Bunun üzerine Canatar, hastanenin pandemi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Elife Canatar'a, Covid-19 testi yapıldı. Kadını sudan kurtaran dalgıç polis ile beraberindeki ekibe de Covid-19 testi yapılacağı öğrenildi.
"O DALGIÇ POLİSE TEŞEKKÜR BORCUMUZ VAR"
Adana'da sağanak nedeniyle yaşanan sel felaketinde, tedavi gördüğü özel tıp merkezinin bodrum katına dolan sudan dalgıç polisler tarafından kurtarılan Elife Canatar'ın oğlu Talip Canatar (48), annesini kurtaran dalgıç polise teşekkür borçları olduğunu söyledi.
Canatar, "Annem beli ağrıdığından dolayı fizik tedaviye gidiyor. Yapılan anlaşma gereği evden alıp, eve bırakılıyor. Saat 12.15 civarında evden alınmış, 13.15'te cihaza bağlanıp, fizik tedaviye başlanıyor. O sırada yağmur yağıyor, aşağıdaki personel dışarı bakmak için yukarı kata çıkmış. Bir anda bir ses gelmiş ve yağmur suyu bodrum katına dolmuş. 'İmdat' diye bağırmış, kimseyi bulamamış. Bu kez can havliyle çırpınmaya başlamış, bir yerden tutunup asılı kalmış. O dalgıç polise teşekkür ederiz. O olmasaydı belki de annem şu an yaşamıyordu. Bir araya gelmek isteriz. Bir teşekkür borcumuz var" dedi.
"MELEKLER KUCAKLAMIŞ"
Çalıştığı sırada annesinin başına gelen olayı cep telefonuyla aranınca haber aldığını kaydeden Canatar, "Bana telefon geldi. 'Elif Teyze ıslanmış, hastaneye gönderdik' dediler. 'Su içinde kaldı, ölümden döndü' demediler. Ondan sonra öğrendik yaşananları televizyondan ve internetten. Annemin ilk günde psikolojisi bozuktu. Saat 22.00'de kendine geldi. Buna mucize diyoruz. Melekler kucaklamış yukarı kaldırmış. Allah yüzümüze baktı. Su seviyesini aşınca, 1 saatten fazla suyun içerisinde kalmış. Kurtarma ekipleri gelip çıkarmışlar, sonra hastaneye göndermişler. Annem pandemide belirtilerden dolayı yoğun bakıma alındı, tahlil sonuçlarını bekliyoruz" diye konuştu.
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