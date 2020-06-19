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Adana'da şiddetli yağış! Boğulmak üzere olan kadını polis kurtardı

'da öğle saatlerinde etkisini gösteren sonrasında bir özel hastanenin katında tedavi gören kadın, suların içerisinden dalgıç polisler tarafından kurtarıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
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BOĞULMAK ÜZERE OLAN KADINI POLİS KURTARDI

Olay, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kent merkezinde öğle saatlerinde etkisini gösteren nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Adana'da şiddetli yağış! Boğulmak üzere olan kadını polis kurtardı | VİDEO ADANA'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ! BOĞULMAK ÜZERE OLAN KADINI POLİS KURTARDI | VİDEO

Çok sayıda apartmanın katına sular doldu. Bir özel tıp merkezinin bodrum katında tedavi gören ismi öğrenilemeyen kadın, sel sularının dolduğu katta mahsur kaldı. Suların içerisindeki kadını, dalgıç polisler ile itfaiye ekipleri, yan taraftaki bir mağazanını duvarını kırıp, kurtardı. Tıp merkezinin bodrum katında su tahliye işlemleri devam ediyor.

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