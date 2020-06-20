Ünlü balıkçı Seymen Ali Öztürk’ün 6 yıl hapsi istendi

Sarıyer'deki ünlü restoran Engin Balık'ın sahibi Seymen Ali Öztürk, 16 Mayıs günü sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Pandemi sürecinde halkın sağlığı için alınan tedbirleri sorumsuzca hakaret eder boyutta eleştirip, Cumhurbaşkanı, İstanbul Valisi ve Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer'i hedef almıştı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Savcılık tarafından iş adamı hakkında soruşturma başlatılmıştı. Aynı akşam gözaltına alınan Öztürk, ifadesi ardından Sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Savcılık, Seymen Ali Öztürk hakkında , 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Dilek YAMAN

