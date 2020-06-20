20 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ünlü balıkçı Seymen Ali Öztürk’ün 6 yıl hapsi istendi

Ünlü balıkçı Seymen Ali Öztürk’ün 6 yıl hapsi istendi

Geçtiğimiz Mayıs ayında hesabından yaptığı paylaşımda devlet büyüklerine karşı sarf ettiği ağır hakaret içerikli video paylaşımı nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilen Sarıyer’deki ünlü restoran ’ın sahibi hakkında açılan soruşturma tamamlandı. Öztürk’e 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.06.2020
ABONE OL
ÜNLÜ BALIKÇININ 6 YIL HAPSİ İSTENDİ

Sarıyer'deki ünlü restoran 'ın sahibi , 16 Mayıs günü hesabından bir video paylaştı. Pandemi sürecinde halkın sağlığı için alınan tedbirleri sorumsuzca hakaret eder boyutta eleştirip, Cumhurbaşkanı, ve Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer'i hedef almıştı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Savcılık tarafından iş adamı hakkında soruşturma başlatılmıştı. Aynı akşam gözaltına alınan Öztürk, ifadesi ardından Sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Savcılık, Seymen Ali Öztürk hakkında , 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Dilek YAMAN

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA