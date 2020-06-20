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İstanbul'da ayrılmak istediği eşini silahla vurarak yaralayan Ragıp Canan tutuklandı

’nda , kasten öldürme suçuyla çıkarıldığı Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimligi'nde tutuklanarak 'ne gönderildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.06.2020 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020
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, kasten öldürme suçuyla çıkarıldığı Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimligi'nde tutuklanarak 'ne gönderildi.

NE OLMUŞTU

Eşinden boşanmak istediğini söyledi. Kocasının kurşunlarına hedef oldu. Acılarla yere yığılan talihsiz kadın ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide aldığı kurşun yaralarından akan kanıyla kendisini vuran kişinin kocası olduğunu yere yazdı: Anne, baba beni Ragıp vurdu hakkınızı helal edin ama üzülmeyin kurtuldum... Şüpheli Ragıp Canan, ilçe emniyet birimlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

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