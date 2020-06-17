17 Haziran 2020, Çarşamba
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İstanbul’da yatarak araç kullanan sürücü kameraya yansıdı

’de seyir halindeki sürücüsü, sahilde güneşlenir gibi yatarak yoluna devam etti. Trafiği tehlikeye atan sürücü bir süre sonra gözden kayboldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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'de seyir halindeki bir sürücü, sahilde güneşlenircesine koltuğu geri yatırıp ellerini bırakarak otomobil kullandı. Trafiği tehlikeye atan sürücü vatandaş kamerasına yansıdı.

İstanbul’da yatarak araç kullanan sürücü kameraya yansıdı İSTANBUL’DA YATARAK ARAÇ KULLANAN SÜRÜCÜ KAMERAYA YANSIDI

VATANDAŞ GÖRÜNTÜLEDİ

Olay, Küçükçekmece D100 karayolu Topkapı istikametinde dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 AN 6375 sürücüsü sürücü koltuğunu tamamen geri yatırdı. Ellerini başının altına koyarak ilerleyen sürücüyü yolda seyir halinde olan bir başka vatandaş görüntüledi.

GÖZDEN KAYBOLDU

Sahilde güneşlenirmişçesine rahat hareketler sergileyerek seyreden sürücünün otomobili nasıl kullandığı ise bilinmiyor. Trafiği tehlikeye atan sürücü bir süre sonra gözden kaybolurken, yoluna aynı şekilde devam edip etmediği ise belirsizliğini koruyor.

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