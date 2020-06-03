Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 4 şüpheli daha gözaltında
Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, 4 şüpheli daha gözaltına alındı. CHP'nin görevden uzaklaştırılan eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmış, Salman hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.
Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen S.K, A.I, F.V. ve Ö.G'nin ifadelerinin alınmasına başlandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
SORUŞTURMA SÜRECİ
Yalova Belediyesi yetkililerince, 6 Şubat'ta Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştu.
Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmış, gözaltına alınan zanlılardan belediye personeli S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri B.T. ile soruşturma dosyasında adı geçen şirketin muhasebe personeli O.G. de tutuklanmış, Güleç'in şoförü B.E. adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Ayrıca, T.T, H.Ç. ve E.G. de cezaevine gönderilmişti.
Belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen 9 zanlının daha cezaevine konulmasıyla soruşturmadaki tutuklu sayısı 18'e yükselmişti.
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmış, Salman hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.
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