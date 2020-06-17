17 Haziran 2020, Çarşamba
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Bakan Pakdemirli’den noter aracılığıyla hobi bahçesi arazisi alanlara çok önemli uyarı: Satın aldığınız taşınmazlar yıkılabilir

ve , "Noter aracılığı ile arazisi satın alan vatandaşlarımızı uyarıyorum; bu arazilerde hiçbir bulunmayacak. Satın aldığınız taşınmazlar yıkılabilir.” dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.06.2020
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BAKAN ÇOK NET UYARDI: GÖZ YUMMAYACAĞIZ!

ve , Twitter hesabından noter aracılığıyla arazi alan vatandaşlara uyarı yaptı. , "bu arazilerde hiçbir bulunmayacak. Satın aldığınız taşınmazlar yıkılabilir." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle:

"Özellikle Koronavirüs salgınından sonra vatandaşlarımızın doğayla iç içe olabildikleri hobi bahçelerine yönelik ilgisi arttı. Ne kadar güzel değil mi? HAYIR DEĞİL Hobi bahçeleri yasalara uygun olmayan bir faaliyet. Cezai müeyyidelerle karşılaşabilirsiniz.

"GÖZ YUMMAYACAĞIZ"

Aradaki aracılar kazansın diye #tarım arazilerimizi çölleşmenin kucağına atmayacağız, suyumuzun bu kadar fütursuzca kullanılmasına müsade etmeyeceğiz, insanımızın tarıma olan ilgisinin kullanılarak kandırılmasına da göz yummayacağız!

"HİSSEDAR OLAMAYACAKSINIZ"

Noter aracılığı ile hobi bahçesi arazisi satın alan vatandaşlarımızı uyarıyorum; bu arazilerde hiçbir zaman . Satın aldığınız taşınmazlar yıkılabilir."

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