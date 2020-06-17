17 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bakan Pakdemirli açıkladı: Ormanlarımızı artık İHA'lar gözetleyecek

Bakan Pakdemirli açıkladı: Ormanlarımızı artık İHA'lar gözetleyecek

ve , "Ormanlarımızı artık İHA ile gözetliyoruz. Bu sayede sahadan alınan görüntüler canlı olarak yönetim merkezi ile paylaşılarak, yangınlara daha etkin ve hızlı müdahale fırsatı oluşacaktır." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.06.2020
ABONE OL
ORMANLAR ARTIK İHA'LARA EMANET!
ve , "Ormanlarımızı artık İHA ile gözetliyoruz. Bu sayede sahadan alınan görüntüler canlı olarak yönetim merkezi ile paylaşılarak, yangınlara daha etkin ve hızlı müdahale fırsatı oluşacaktır." dedi.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA