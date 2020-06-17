17 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Suriye’de örgüt için petrol toplamışlar! PYD’nin sözde özel kuvvetler mensubuna jandarmadan operasyon!

Suriye’de örgüt için petrol toplamışlar! PYD’nin sözde özel kuvvetler mensubuna jandarmadan operasyon!

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, İl Jandarma Komutanlığı, PKK terör örgütüne yönelik yürüttüğü operasyonlar kapsamında ’de terör örgütünde sözde özel kuvvetler biriminde faaliyet gösteren teröristi kıskıvrak yakaladı. Terörist alınan ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
ABONE OL
SURİYE’DE ÖRGÜT İÇİN PETROL TOPLAMIŞLAR!

İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

PKK/KCK-/ terör örgütü tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 'nin Kuzeyinde gerçekleştirdiği "Zeytin Dalı" ve "Barış Pınarı" harekâtları sonrası ağır kayıplar vermesi üzerine devam eden operasyonlardaki baskıyı kırmak, dikkatleri başka bölgelere yöneltmek ve örgüt mensuplarına moral vermek amacıyla başta İstanbul olmak üzere özellikle metropol illerde gerçekleştirilecek eylemler öncesi keşif faaliyetlerinde bulunmak ve istihbarat toplamak maksadıyla PYD/YPG terör örgütünün sözde özel kuvvetler biriminde faaliyet gösteren şüphelilerle ilgili bilgi edinildi.

Suriye uyruklu Rojava (K) H.H.Ş. isimli terör örgütü mensubunun 'ye gönderildiği yönünde istihbari bilgiler elde edilmesi üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca soruşturma başlattı.

6 AY ÖNCE TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPMIŞ
Rojava (K) H.H.Ş. isimli örgüt üyesinin yaklaşık altı ay kadar önce yasa dışı yollardan Türkiye'ye, müteakibinde ise İstanbul'a gelerek ilk olarak Beyoğlu Tarlabaşı, daha sonra da Sultangazi ilçesinde bulunan bir adrese yerleştiği bilgilerinin elde edilmesi üzerine örgüt üyesi hakkında jandarma güçleri tarafından takip yapıldı.

YAKALANMAMAK İÇİN SÜREKLİ ADRES DEĞİŞTİRDİ
Yapılan takip sonunda teröristin deşifre olmamak için sık sık adres değiştirdiği, son olarak bulunduğu Sultangazi ilçesindeki adresinden de ayrılarak Gaziosmanpaşa'da bulunan bir eve yerleştiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında güçleri 10 Haziran günü söz konusu adrese operasyon düzenleyerek teröristi gözaltına aldı.

ÖRGÜTÜN ÖZEL KUVVETLERİNDEN ÇIKTI
İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan teröristin verdiği ifadesinde, 2017 yılında PYD/YPG terör örgütüne katılarak Rojava (K) adını aldığı, silah ve savaşçı eğitimi aldığı, eğitimin tamamlanmasının ardından terör örgütü PYD/YPG tarafından kendisine örgüt kimliği verildiği, ilk olarak YPG Asayiş biriminde faaliyet göstermeye başladığı ancak daha sonra örgüt tarafından örgütün H.A.T. sözde Özel Kuvvetler biriminde görevlendirildiğini anlattı.

PETROL TOPLAYIP ÖRGÜTE GÖTÜRMÜŞLER
Teröristin, örgütü tarafından verilen talimat doğrultusunda, içinde bulunduğu terörist gruplarla birçok köye baskın düzenleyerek adam kaçırdıkları, özellikle Özel Kuvvetler biriminde görev aldığı süre içerisinde Halep-Azez arasında sevkiyatı yapan araçlara el koyarak ele geçirdikleri petrolü örgüte aktardıkları, bu yönde birçok faaliyetlerinin olduğu, ayrıca örgüt tarafından kendisine aylık 7 bin Suriye lirası maaş verildiği ortaya çıktı.

TUTUKLANDI
İstanbul İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan terörist çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'da terörist hakkında soruşturma başlattı.

Atakan Irmak/SABAH

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA