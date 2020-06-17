17 Haziran 2020, Çarşamba
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Kalıp ustası 13'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti

’te dün İbrahimli Mahallesi'nde 3 çocuk babası çalıştığı inşaatın 13’üncü katından düşerek, hayata veda etti. Muhammet Alpaslan'ın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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İNŞAAT İŞÇİSİNİN FECİ SONU!

Kalıp ustası , dengesini kaybedince çalıştığı 13 katlı inşaatın en üst katından, düştü. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri Alpaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

TOPRAĞA VERİLECEK

Konuşma engelli olan Muhammet Alpaslan'ın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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