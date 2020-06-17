Kalıp ustası 13'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti
Gaziantep’te dün İbrahimli Mahallesi'nde 3 çocuk babası Muhammet Alpaslan çalıştığı inşaatın 13’üncü katından düşerek, hayata veda etti. Muhammet Alpaslan'ın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Kalıp ustası Muhammet Alpaslan, dengesini kaybedince çalıştığı 13 katlı inşaatın en üst katından, düştü. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri Alpaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
TOPRAĞA VERİLECEK
Konuşma engelli olan Muhammet Alpaslan'ın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
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