Kalıp ustası 13'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti

Kalıp ustası Muhammet Alpaslan, dengesini kaybedince çalıştığı 13 katlı inşaatın en üst katından, düştü. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri Alpaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

TOPRAĞA VERİLECEK

Konuşma engelli olan Muhammet Alpaslan'ın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.