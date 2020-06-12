12 Haziran 2020, Cuma
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CHP, Sultanahmet Camii’ni kütüphane yapmak istemiş

Ayasofya’nın müzeden tekrar camiye çevrilmesine dair tartışmalar sürerken Cumhuriyet Halk Partisi’nden Prof. Dr. , ’nin müze olmasını talep etti. Bunun üzerine 1930’lı yıllara dair gazete küpürlerinden örnekler yer aldı. Sabah’tan Damla Kaya’nın haberine göre; bu küpürlerden birinde ’nin Sultanahmet Camisi’ni kütüphane yapmaya karar verdiği görülüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.06.2020 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020
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CHP, SULTANAHMET CAMİİ’Nİ KÜTÜPHANE YAPMAK İSTEMİŞ

Hz. Muhammed'in (s.a.v) "Kostantiniyye () muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır, onu fetheden ordu ne güzel ordudur" hadis-i şerifindeki övgüye mazhar olabilmek için İslam orduları İstanbul'u birçok kez kuşattı ancak başaramadı. Osmanlı padişahı II. Mehmed ise 1453 yılında 53 gün süren zorlu kuşatmanın ardından İstanbul'u fethetti. II. Mehmed'in şehri fethettikten sonra adını aldı.

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FATİH SULTAN MEHMED AYASOFYA'YI VAKFİYESİ OLARAK TABULADI

Ayasofya'nın cami olacağını duyuran Fatih, 1 Haziran 1453 yılında ilk Cuma namazı Akşemsettin Hazretleri tarafından kıldırıldı. Fatih Sultan Mehmed Han sonra bir vakfiye yazarak Ayasofya'nın vakfiyesi olduğunu ve camiden başka bir şeye dönüştürülmemesi gerektiğini yazdı. 1934 yılında ise Bakanlar Kurulu Kararı ile 'den müzeye çevrilmişti.

2 TEMMUZ'DA KARAR BEKLENİYOR!

İstanbul'un fethinin kutlandığı 567. Yılı kutlamaları çerçevesinde Başkan katılımıyla 29 Mayıs 2020 tarihinde Ayasofya'da Fetih Suresi okundu. Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği ise çeşitli kurumlara Ayasofya'nın tekrardan camiye dönüştürülmesi için başvurular yapmış bir dernek olarak 8 Haziran 2020 tarihinde Danıştay 10. Dairesi'ne tekrar dilekçeyle başvurdu.

Danıştay, 2 Temmuz 2020 tarihinde bu başvurunun duruşmasını yapacağını duyurdu. Bu konu hakkında Ayasofya hakkında süren tartışmalar esnasında 'den de çeşitli açıklamalar yapıldı.

CHP'Lİ KABOĞLU, "SULTANAHMET MÜZE OLSUN" DEDİ

Bu açıklamalar arasında CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. meclis konuşmasında " da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı, hatta Sultanahmet de müze olmalı çünkü bunlar artık bizim kendi şeyimiz değil, kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır bunlar" dedi.

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YUNANLILARIN GÖNLÜNÜ FERAHLATTI

CHP'li ise Yunanistan'daki bir forumda "Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorum. 'nin ve dünyanın başka sorunları var ve bu konunun iç siyaset malzemesi olarak kullanılmaması gerekiyor. Türkiye'deki ibadethanelerden ve merkezi hükümet, Turizm Bakanlığı ve kurumları sorumlu. İstanbul Belediye Başkanlığı'nın sorumluluğu altında bulunmuyor" dedi.

CHP SULTANAHMET'İ KÜTÜPHANE YAPMAK İÇİN ÇABALAMIŞ!

CHP'nin Ayasofya'nın camiye tekrar döndürülmemesi için sarf ettikleri cümlelerin ardından 1930'lı 40'lı yılların gazetelerine gözler çevrildi. yer alan bir küpür CHP'nin zihin yapısının tezahürünü gösterdi. CHP'li Prof. Dr. Kaboğlu müze olsun derken, yıllar önce CHP, 'nin kütüphaneye dönüştürülmesine karar vermiş. Gazetenin "Sultanahmet Kütüphane oluyor" başlığı taşıyan haber içeriğinde "Ankaradan akşam gazetelerine bildirildiğine göre Sultanahmet camisinin kütüphane olmasına karar verilmiştir. Buraya şehirdeki diğer kütüphanelerde mevcut kitaplar nakledilecek ve milli bir kütüphane meydana getirilecektir" denildiği öğrenildi. (Damla Kaya/Sabah)

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