Meclis'teki skandal ''Sultan Ahmet Camii'' sözlerinin ardından CHP geri vites yaptı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu'nun skandal 'Sultanahmet' çıkışıyla ilgili de açıklama yaptı.

CHP SKANDAL SÖZLERİ GERİ ALMAK ZORUNDA KALDI



CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu'nun, "Topkapı Sarayı da Ayasofya da müze olarak korunmalı. Hatta Sultanahmet de müze olmalı." sözleri hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Özel, "Sayın Kaboğlu, beyanında Ayasofya, Dolmabahçe ve Sultanahmet'in bir insanlık mirası olduğunu söylüyor. Hepsinin korunması gerektiğini söylüyor. Orada Sultanahmet'in cami olmaktan çıkarılmasını söylemek gibi bir kastı yok. Kendisiyle de görüştüm, bunu aklından dahi geçirmiyor. Hiçbirimiz de geçirmiyoruz. CHP'nin açık ifadesidir. Kurumsal kimliğimizde söylüyoruz. Ne Sultanahmet ne de tarihi değeri olan herhangi bir camimizin ibadete kapatılıp da müze yapılması gibi bir şeyin düşünülmesi dahi söz konusu değildir. Sayın Kaboğlu'nun söylediği müze statüsünde korunması lazım, cami olmaktan çıkarılacak diye bir şey yok. Kastı aşan bir beyan, anlaşılma varsa bunu geri alıyoruz." dedi.

CHP'Lİ KABOĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP'li İbrahim Kaboğlu, Meclis'te yaptığı konuşmada Ayasofya tartışmaları üzerinden Sultanahmet Camii'ni de hedef alarak "Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı hatta Sultan Ahmet Camii de müze olmalı çünkü bunlar artık bizim kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır bunlar" şeklinde abes ifadelerle skandal açıklamalara imza atmıştı.