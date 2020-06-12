12 Haziran 2020, Cuma
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Meclis'teki skandal ''Sultan Ahmet Camii'' sözlerinin ardından CHP geri vites yaptı

, 'de yaptığı açıklamada büyük bir skandala imza atarak, ''"Benim görüşüme göre da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı hatta de müze olmalı çünkü bunlar artık bizim kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır bunlar" ifadelerini kullanmıştı. Kamuoyunun sert tepkisiyle karşılaşan CHP tornistan yaptı. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP , bu sözleri geri aldıklarını bildirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.06.2020
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MECLİS'TEKİ SKANDAL ''SULTAN AHMET CAMİİ'' SÖZLERİNİN ARDINDAN CHP GERİ VİTES YAPTI

, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, CHP 'nun skandal 'Sultanahmet' çıkışıyla ilgili de açıklama yaptı.

CHP SKANDAL SÖZLERİ GERİ ALMAK ZORUNDA KALDI

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu'nun, " da Ayasofya da müze olarak korunmalı. Hatta Sultanahmet de müze olmalı." sözleri hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Özel, ", beyanında Ayasofya, Dolmabahçe ve Sultanahmet'in bir insanlık mirası olduğunu söylüyor. Hepsinin korunması gerektiğini söylüyor. Orada Sultanahmet'in cami olmaktan çıkarılmasını söylemek gibi bir kastı yok. Kendisiyle de görüştüm, bunu aklından dahi geçirmiyor. Hiçbirimiz de geçirmiyoruz. CHP'nin açık ifadesidir. Kurumsal kimliğimizde söylüyoruz. Ne Sultanahmet ne de tarihi değeri olan herhangi bir camimizin ibadete kapatılıp da müze yapılması gibi bir şeyin düşünülmesi dahi söz konusu değildir. Sayın Kaboğlu'nun söylediği müze statüsünde korunması lazım, cami olmaktan çıkarılacak diye bir şey yok. Kastı aşan bir beyan, anlaşılma varsa bunu geri alıyoruz." dedi.

CHP'Lİ KABOĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP'li İbrahim Kaboğlu, Meclis'te yaptığı konuşmada Ayasofya tartışmaları üzerinden 'ni de hedef alarak "Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı hatta de müze olmalı çünkü bunlar artık bizim kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır bunlar" şeklinde abes ifadelerle skandal açıklamalara imza atmıştı.

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