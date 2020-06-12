Meclis'teki skandal ''Sultan Ahmet Camii'' sözlerinin ardından CHP geri vites yaptı
CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, TBMM'de yaptığı açıklamada büyük bir skandala imza atarak, ''"Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı hatta Sultan Ahmet Camii de müze olmalı çünkü bunlar artık bizim kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır bunlar" ifadelerini kullanmıştı. Kamuoyunun sert tepkisiyle karşılaşan CHP tornistan yaptı. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bu sözleri geri aldıklarını bildirdi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu'nun skandal 'Sultanahmet' çıkışıyla ilgili de açıklama yaptı.
CHP SKANDAL SÖZLERİ GERİ ALMAK ZORUNDA KALDI
CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu'nun, "Topkapı Sarayı da Ayasofya da müze olarak korunmalı. Hatta Sultanahmet de müze olmalı." sözleri hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Özel, "Sayın Kaboğlu, beyanında Ayasofya, Dolmabahçe ve Sultanahmet'in bir insanlık mirası olduğunu söylüyor. Hepsinin korunması gerektiğini söylüyor. Orada Sultanahmet'in cami olmaktan çıkarılmasını söylemek gibi bir kastı yok. Kendisiyle de görüştüm, bunu aklından dahi geçirmiyor. Hiçbirimiz de geçirmiyoruz. CHP'nin açık ifadesidir. Kurumsal kimliğimizde söylüyoruz. Ne Sultanahmet ne de tarihi değeri olan herhangi bir camimizin ibadete kapatılıp da müze yapılması gibi bir şeyin düşünülmesi dahi söz konusu değildir. Sayın Kaboğlu'nun söylediği müze statüsünde korunması lazım, cami olmaktan çıkarılacak diye bir şey yok. Kastı aşan bir beyan, anlaşılma varsa bunu geri alıyoruz." dedi.
CHP'Lİ KABOĞLU NE DEMİŞTİ?
CHP'li İbrahim Kaboğlu, Meclis'te yaptığı konuşmada Ayasofya tartışmaları üzerinden Sultanahmet Camii'ni de hedef alarak "Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı hatta Sultan Ahmet Camii de müze olmalı çünkü bunlar artık bizim kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır bunlar" şeklinde abes ifadelerle skandal açıklamalara imza atmıştı.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Tunus'tan ABD'ye askeri üs mesajı
- Doğu Akdeniz için Türkiye itirafı
- İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız için karar verildi
- Türkiye'den ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine Metin Topuz tepkisi
- Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan A Haber’de duyurdu! ‘’Dünyada olmayan bir çalışma başlayacak’’
- FETÖ'nün çözülmesi için itirafçı oldular
- ABD FETÖ'yü o listeye almadı
- Türk F-35'lerini ilgilendiren skandal tasarı
- İletişim Başkanlığından Yeditepe konserleriyle ilgili ortaya atılan iddialara yalanlama
- CHP’li İbrahim Kaboğlu’nun skandal ‘Sultan Ahmet’ teklifine yanıt
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den plaj ürünleri sürprizi! 12 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- beIN Sports'tan son dakika açıklaması! 2020 Süper Lig maçları şifreli mi, şifresiz mi?
- Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? 2020 Süper Lig FB Kayserispor maçı şifreli mi, şifresiz mi?
- Ziraat Bankası destek kredisi başvuru nasıl yapılır? 6 ay ertelemeli 10.000 TL kredi sonuçları ne zaman açıklanır?
- Son dakika: Hac iptal mi oldu? 2020 bu sene hacca gidilecek mi? Diyanet'ten hac açıklaması!
- Son dakika: LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2020 LGS giriş belgesi ne zaman, nereden alınacak?
- İstanbul için son dakika sağanak uyarısı! 5 gün boyunca etkili olacak! 11 Haziran İstanbul hava durumu
- ilkatama.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor? 2020 sözlü sınav ne zaman?
- Halkbank bireysel temel ihtiyaç kredisi sonuçları sorgulama! 10.000 TL destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: Süper Lig ertelendi mi? Bu hafta maç var mı? 2020 Süper Lig puan durumu ve maç programı
- Kıdem tazminatında son dakika gelişmesi! Yeni dönem başlıyor! İşte yeni formüller...
- Türkiye corona son durum: 11 Haziran koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü?