Bursa’da emlakçılar "fahiş fiyat" isteyenin evini satmayacak
Bursa'nın İnegöl ilçesinde emlakçılar, kamu bankalarının normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için açıkladığı "konut kredisi" destek paketini fırsat bilip fahiş fiyat isteyenlerin mülklerini satmamaya karar verdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede normalleşme sürecinde ikinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacağının duyurulması emlak piyasasını hareketlendirdi.
Nüfusu 300 bine yaklaşan ilçede bu konuda mağduriyet yaşanmasının önüne geçmek isteyen İnegöl Emlak Müşavirleri Derneği, konutlarının değerini fazla göstererek satmaya çalışanların piyasayı olumsuz etkilemesini önlemek amacıyla tedbir aldı.
"MÜLKLERİ SATILMAYACAK"
Derneğin yönetim kurulu toplantısında imzalanarak 86 üyeye ulaştırılan metinde, "Derneğimiz olarak hem alıcı hem de satıcı müşterilerimizin zarara uğratılmaması ve her zaman adaletten yana olduğumuzu düşünerek değerinden fahiş fiyat artışı gösterilen mülklerde öncelikle müşterilerimizi uyarıp ardından hala artış yapılmasını isteyen müşterilerin mülklerinin satılmaması kararı alınmıştır." ifadesine yer verildi.
Dernek Başkanı Melih Uçaravcı, devlet tarafından salgın süreciyle ilgili destek paketlerinin hayata geçirilmesinin ardından emlakçılar olarak müşterilerine en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını söyledi.
Bu süreçte arada oluşan farkı kendi menfaatlerine kazanca çevirmeye çalışanlar olduğunu vurgulayan Uçaravcı, "Biz de derneğimizin yönetim kurulu ile oturduk ve bazı kararlar aldık. Bu tip fırsatçılara fırsat verilmemesi gerektiğini düşündük. Fahiş fiyat artışı gösteren mülk sahiplerinin mülklerini satmıyoruz." dedi.
"HERKESİN BİRLİK OLMASI GEREKTİĞİNİ SALGIN SÜRECİ ÖĞRETTİ"
Uçaravcı, 4-5 aydır ciddi anlamda ekonomik durgunluk içinde olduklarını, normalleşme sürecinin başlamasıyla meslektaşlarının çalışıp nakit akışını sağlaması gerektiğini aktararak, şöyle konuştu:
"İnegöl'deki emlakçılar olarak sağ olsunlar biz bu konuda müteahhitlerimizden de destek aldık. Onlar da hiçbir şekilde fiyat artışı yapmadılar. Yani tek yürek olup bu konuya bir çözüm bulduk fakat ikinci el konut satışında, özellikle yatırım amacıyla ev almış bazı mülk sahipleri, bankalarla aradaki farkların kendilerine verilmesini istiyor ama onlara müsaade etmiyoruz."
Kovid-19 sürecinin çok zor geçtiğini, bu süreçte Türk milletinin birlik ve beraberlik örneği sergilediğini anlatan Uçaravcı, "Biz burada birlik olmazsak, yarın öbür gün hastalığı hep beraber tekrar yaşayabiliriz. Yani bundan sonra ülkemizde herkesin birlik olması gerektiğini salgın süreci bizlere öğretti. Biz de bugün devletimizin bize sunduğu bu olanakla insanlara kesinlikle fahiş fiyat artırımı yapmamaları gerektiğini elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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