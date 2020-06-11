Diyanet, 2020 hac organizasyonu için Suudi Arabistan'ın kararını bekliyor
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, "Suudi Arabistan makamlarından 2020 haccının kriterleri, şartları, süresi, yaş aralığı, sağlık durumları, kotanın değişip değişmeyeceği, azalıp azalmayacağı noktasında tarafımıza herhangi bir resmi açıklama gelmemiştir." dedi.
Bircan, Suudi Arabistan'ın Kovid-19 salgını nedeniyle bu yılki hac ziyaretine "yüzde 20 kontenjan sınırlaması" getirdiğine ilişkin basında yer alan iddialara yönelik açıklamada bulundu.
İslam'ın beş şartından biri olan hac ibadetinin ümmet ve kardeşlik bilincini geliştirip pekiştirdiğini belirten Bircan, hac yapmak için bu yıl 2 milyon 300 bin civarında kişinin ön kayıt yaptırdığını söyledi.
"HAC İBADETİNİ YAPMA SORUMLULUĞU..."
Bircan, bu yıl hacca gideceklerin belirlenmesi için 9 Ocak'ta kura çekiminin yapıldığını hatırlatarak, haccın meşakkatli bir ibadet olduğunu kaydetti.
Haccın diğer ibadetlere göre önemli farklarından birinin sağlık olduğuna dikkati çeken Bircan, ilgili şartları taşıyanların hac ibadetini yapma sorumluluğu taşıdığını söyledi.
Bircan, hac ibadetinin yapıldığı Suudi Arabistan'da normalleşme dönemi kapsamında bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını anımsatarak, Mekke-i Mükeremme'de belirli saatler dışında sokağa çıkma yasağının sürdüğünü ifade etti.
"HACI ADAYLARININ VE ÜLKELERİNİN DURUMUNU YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"
Bircan, Kabe-i Muazzama'nın Kovid-19 ile mücadele kapsamında ibadete kapatıldığını ancak kısıtlı sayıda kişiyle cuma ve vakit namazlarının kılındığını belirterek, dünyanın dört bir yanından gelecek hacı adaylarının ve onların ülkelerindeki salgın durumunu yakından takip ettiklerini dile getirdi.
Süreci doğru yönetebilmek açısından her kararı ve durumu ince eleyip sık dokuduklarını vurgulayan Bircan, şunları söyledi:
"Haccın pandemi ve Kovid-19 ortamında yapılıp yapılamayacağı veya yapılacaksa hangi şartlarda yapılacağı, kota kısıtlamasının gelip gelmeyeceği, hacı adaylarından sağlık durumu belgesinin alınıp alınmayacağı, belli bir yaş aralığının olup olmayacağı, hac süresinin kısaltılıp kısaltılmayacağı gibi durumlar önümüzde beklemektedir. Suudi Arabistan makamlarından 2020 haccının kriterleri, şartları, süresi, yaş aralığı, sağlık durumları, kotanın değişip değişmeyeceği, azalıp azalmayacağı noktasında tarafımıza herhangi bir resmi açıklama gelmemiştir.
"2020 HACCI HAKKINDAKİ GENEL KANAATİMİZİ AÇIKLAYACAĞIZ"
Bircan şöyle devam etti:
"2020 hac organizasyonunda konaklama türleri, yaş aralığı, hac süresinin ne kadar olacağı gibi kriterleri Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı belirleyecek. Başkanlık olarak hacı adaylarımızın hak kaybına uğramamaları, doğru kararları almak ve doğru kararları uygulamak temel felsefemizdir. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından herhangi bir karar çıktığı takdirde, Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulumuza bu kararları tavsiye edeceğiz, tartışacağız, değerlendireceğiz ve akabinde kamuoyuyla 2020 haccı hakkındaki genel kanaatimizi açıklayacağız."
Hacı adaylarının biraz daha sabırlı olmalarını isteyen Remzi Bircan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak açıklamayı beklemeleri tavsiyesinde bulundu.
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