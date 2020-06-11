Doktora bıçak ve demir çubukla saldıran saldırgan tutuklandı

İstanbul Esenyurt'ta 9 Haziran günü meydana gelen doktora şiddet olayı bu kadarına pes dedirtmişti. Babasının kimliğini beyan etmediği için ilaç yazdıramayan bir kişi, Yenikent Aile Sağlığı Merkezi'ndeki doktorlara bıçak ve demir çubukla saldırmıştı.

Saldırı anları, sağlık merkezindeki diğer doktor tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmiş ve güvenlik kamerasına yansımıştı. Sağlık merkezindeki güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, saldırganın Enginay E. olduğunu tespit etmiş, şüpheli olaydan 1 saat sonra gözaltına alınmıştı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmiş, savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Enginay E. serbest bırakılmıştı.

Şüpheli ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan şüpheli Enginay E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen şüpheli buradaki sorgusu ardından 'Silahla tehdit' suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.





"KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ"



Şüphelinin sevk yazısında "Sağlık Kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen 'Kasten yaralama' suçu kapsamında tutuklama nedeni varsayılan suçlardan' olduğu cihetle, Şüphelinin üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu anlaşılmakta, şüphelinin tutuklanmasına karar verilmesi talep olunur" denildi.

TUTUKLANDI

Şüpheli Enginay E. sevk edildiği Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Silahla tehdit' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sema ALİM DALGIÇ/SABAH