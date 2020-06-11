Dolandırıcılık şüphelisi: Kimse bu tuzaklara düşmesin
Mersin'de kendilerini polis, savcı gibi kamu görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden M.K., gazetecilere, "Kimse bu tuzaklara düşmesin. Beni de kandırdılar" dedi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri 4 farklı dolandırıcılık ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Mağdurların ifadelerinden yola çıkarak olaylarla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimlikleri saptanan şüpheliler M.K. (42), A.A. (23), M.A. (27) ve M.S.'yi (28) gözaltına alındı.
POLİS KİMLİĞİ SORULUNCA KAÇMIŞLAR
Mersin'de D.A.'dan (77) bin TL ile 9 çeyrek altın, 1 adet bilezik, 1 adet altın kolye, R.K.'den (71) 6 bin 220 TL ve 12 çeyrek altın, F.D. (40) ve M.D.'den (22) 100 bin TL değerinde ziynet eşyası dolandıran şüpheliler 71 bin TL'sini dolandırmak istediği A.K.'nin (71) kimlik sorunca panikleyip olay yerinden kaçtığı belirlendi.
2 YIL SAHTE KİMLİKLE GEZMİŞ
Şüphelilerden 30 ayrı dosyadan 9 arama kaydı olan M.K.'nin 2 yıldır sahte kimlikle yaşadığı ve yakalanmamak için araçta yaşadığı ortaya çıktı. İfadelerinin ardından şüpheliler adliye sevk edilirken M.K., gazetecilere, "Akçakalelilerden uzak durun. Kimse bu tuzaklara düşmesin. Beni de kandırdılar. Firari olduğum için sahte kimlik kullanıyorum" dedi.
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