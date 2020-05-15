15 Mayıs 2020, Cuma
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Son dakika: Hac ile ilgili önemli gelişme: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı ile görüştü

Son dakika haberine göre İşleri Başkanı Ali Erbaş, ve bin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kovid-19 ile ilgili gelişmeleri yakinen takip ettiklerini, hac organizasyonu konusunda olarak her türlü görüş, öneri ve istişareye açık olduklarını bildirdi.

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Giriş Tarihi: 15.05.2020 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020
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HAC İLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞME!

İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Erbaş, ve bin ile telefonla görüştü. Görüşmede, koronavirüs salgını ile ilgili gelişmelerin hac organizasyonuna olabilecek etkileri ele alındı. Erbaş, görüşmede Kovid-19 ile ilgili gelişmeleri yakinen takip ettiklerini, hac organizasyonu konusunda olarak her türlü görüş, öneri ve istişareye açık olduklarını kaydetti.

Görüşmede, Suudi Salih bin Benten de salgınla kapsamlı mücadele gerçekleştirdiklerini belirterek ülkesinin yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi verdi.

NİHAİ KARAR HENÜZ BELLİ DEĞİL
Müslüman ülkelerden salgınla ilgili gelişmelerin netleşmesini beklemelerini istediklerini aktaran Benten, ülkesi için Dünya Sağlık Örgütünün karar ve tavsiyelerinin önemli olduğunu, hacla ilgili olarak bu konudaki veriler ışığında nihai bir kararın alınacağını bildirdi.

Görüşme sırasında Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı ve Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da hazır bulundu.

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