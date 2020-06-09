Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan ''İstanbul işgal edildi'' diyen müftüye cevap!
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu açıklamaya dair bir açıklama yaptı. Erbaş, “Mısır’da devlete bağlı bir kurum olan Dâru’l İftâ’nın, Peygamber müjdesine mazhar olan İstanbul’un fethini “işgal” kelimesiyle ifade etmesi; Müslüman inancına ve ahlakına yakışmayan, tarihi gerçeklere, akıl ve vicdana aykırı talihsiz ve çirkin bir paylaşımdır” dedi. Sabah Gazetesinden Damla Kaya'nın özel haberine ilişkin detaylar...
İşte o açıklama:
"Fetih, İslam düşüncesinde büyük bir ideali ve ahlakı ifade eder. Özgürlük, adalet ve merhamet uğruna yapılan kutlu bir mücadeledir. Sevgili Peygamberimizin Müslümanlara gösterdiği önemli bir ufuktur. Özellikle İstanbul'un fethi, sevgili Peygamberimizin hadis-i şerifinde yer alan bir müjdedir.
Bu müjdeye nail olmak için Müslümanlar asr-ı saadetten itibaren pek çok defa İstanbul'u İslam'la buluşturmaya çalışmışlardır. Kutlu fetih ise ümmetin büyük devleti Osmanlı'nın asil hükümdarı Fatih Sultan Mehmed Han'a nasip olmuştur.,Akıl ve vicdan sahibi herkes bilmektedir ki, Müslümanların ve Sultan Fatih'in gayesi İstanbul'u İslam'ın aydınlık ilkeleri, barış, adalet ve merhamet dünyası ile buluşturmaktır. Nitekim fetihten sonra İstanbul, tüm farklı ırk ve inanç topluluklarının birlikte huzur ve barış içinde yaşadığı özgür bir şehir olmuştur. Önemle ifade etmeliyim ki İstanbul halen özgürlük ve birlikte yaşama kültürünün hâkim olduğu örnek bir medeniyet merkezidir.
Bu sebeple, Mısır'da devlete bağlı bir kurum olan Dâru'l İftâ'nın, Peygamber müjdesine mazhar olan İstanbul'un fethini "işgal" kelimesiyle ifade etmesi; Müslüman inancına ve ahlakına yakışmayan, tarihi gerçeklere, akıl ve vicdana aykırı talihsiz ve çirkin bir paylaşımdır. Başta Ebu Eyyub el Ensari olmak üzere fetih ideali ile yollara düşen nice örnek şahsiyetlere karşı bir vefasızlıktır. Bu söylem, en hafif ifadeyle sığ ve cahilce bir yaklaşım veya İslam medeniyetinin barış ve merhamet dünyasına karşı kötü niyetli ve haince bir bakıştır.
Söz konusu iddianın sahiplerini şiddetle kınıyorum. İlgili devletin yetkililerinden, tarihî hakikatleri tahrif eden, Müslümanların ortak hafızasına, birliğine ve kardeşliğine en büyük zararı veren söz konusu açıklamayı yapanlarla ilgili derhal hukuk ve ahlakın gereğini yerine getirmelerini bekliyorum. Aksi halde yeryüzündeki tüm Müslümanların vicdanında mahkûm ve tarihin huzurunda mahcup olacaklarını ifade ediyorum.
Bu vesileyle ilgili ülkede ve dünyanın her yerinde, Müslümanların ortak geçmişi ve beraber geleceği konusunda büyük hassasiyet gösteren kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyor, fitne ve tefrikalara karşı bizi uyanık ve güçlü kılmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum."
DAMLA KAYA - SABAH
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