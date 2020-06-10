10 Haziran 2020, Çarşamba
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CHP'li Mahmut Tanal Meclis sırasına zarar verdi! O anlar kamerada

Milletvekili 'ın Genel Kurul görüşmeleri sırasında ses çıkarmak için sırasına hasar verdiği anlar, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın kamerasına yansıdı. Tanal'ın o görüntüleri tepki topladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.06.2020 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020
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MİLLETİN EMANETİNE İHANET! CHP'Lİ TANAL TEPKİ ÇEKTİ

Ses çıkarıp iktidar milletvekillerine tepki göstermek için devlet malına veren İstanbul Milletvekil , kameralara yakalandı. CHP'li Tanal'ın 'te çekilen görüntüleri, tepkilere neden oldu.

CHP'li Mahmut Tanal Meclis sırasına zarar verdi! O anlar kamerada CHP'Lİ MAHMUT TANAL MECLİS SIRASINA ZARAR VERDİ! O ANLAR KAMERADA

"ÇEKMECENİN SENDEN ÇOK FAYDASI VAR"

Twitter'da söz konusu görüntülere tepki gösteren vatandaşlar, Tanal'a "Zarar verdiğin çekmecenin bu ülkeye senden çok faydası var" dedi.

CHP'li Yıldırım Kaya, protesto adı altında Meclis'te milletin emanetini parçalamaya çalıştı CHP'Lİ YILDIRIM KAYA, PROTESTO ADI ALTINDA MECLİS'TE MİLLETİN EMANETİNİ PARÇALAMAYA ÇALIŞTI

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