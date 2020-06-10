CHP'li Mahmut Tanal Meclis sırasına zarar verdi! O anlar kamerada
CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın TBMM Genel Kurul görüşmeleri sırasında ses çıkarmak için Meclis sırasına hasar verdiği anlar, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın kamerasına yansıdı. Tanal'ın o görüntüleri tepki topladı.
Ses çıkarıp iktidar milletvekillerine tepki göstermek için devlet malına zarar veren CHP İstanbul Milletvekil Mahmut Tanal, kameralara yakalandı. CHP'li Tanal'ın Meclis'te çekilen görüntüleri, tepkilere neden oldu.
"ÇEKMECENİN SENDEN ÇOK FAYDASI VAR"
Twitter'da söz konusu görüntülere tepki gösteren vatandaşlar, Tanal'a "Zarar verdiğin çekmecenin bu ülkeye senden çok faydası var" dedi.
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