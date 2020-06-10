10 Haziran 2020, Çarşamba
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Antalyalı siyam ikizleri Derman ve Yiğit Türkiye'ye getirildi

’de geçirdikleri ameliyatlarla ayrılan yapışık ikizleri ’ye getiren , ’ya iniş yaptı. Derman ve Yiğit 'da bir dizi ameliyat ile birbirlerinden ayrılmıştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.06.2020 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020
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'da 2018 yılında sezaryenle dünyaya gelen siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel, ve eşi 'ın himayesinde gönderildikleri 'nin başkenti 'da, bir dizi ameliyat ile birbirlerinden ayrılmıştı. Anneleriyle birlikte aralık ayından bu yana Londra'da bulunan Derman ve Yiğit, az önce 'ye getirildi.

Son dakika: Antalyalı siyam ikizleri Derman ve Yiğit Türkiye'ye getirildi | Video SON DAKİKA: ANTALYALI SİYAM İKİZLERİ DERMAN VE YİĞİT TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ | VİDEO

ANKARA'YA İNİŞ YAPTILAR

Derman ve Yiğit adlı ikizler ile ebeveynleri Ömer ve Fatma Evrensel ait ambulans uçakla Londra'nın Luton havalimanından geldi. Aileyi Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Başkonsolos Çınar Ergin ile diğer ilgililer uğurladı.

"ALLAH DEVLETİMİZE MİLLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

Derman ve Yiğit bebeğin ailesi "Yeniden doğdurlar her şeye sıfırdan başlayacağız. Çok şükür sağlıklarına kavuştular. Allah devletimize milletimize zeval vermesin" dedi. Ayrılan siyam ikizlerinin tedavisi Başkent Ankara'da devam edecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYESİNDE AMELİYAT

İkizler Alanya ilçesinde 22 Haziran 2018'de sezaryenle dünyaya geldi. Antalya'da ve İstanbul'da çeşitli hastanelerde tedavi gören, kafaları yapışık olduğu için zorlu bir yaşam mücadelesi veren siyam ikizlerinin hikayesinin duyulmasının ardından Cumhurbaşkanlığı devreye girdi.

Benzer ameliyatların gerçekleştirildiği İngiltere'deki Great Ormond Street Hastanesi yetkilileri de aileyle irtibat kurdu. İngiltere'deki ameliyatı gerçekleştirecek ekip ile Türk doktorlar, aileyle görüştü.

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansıyla siyam ikizleri ve ailesi, 1 Aralık 2019'da İngiltere'ye götürüldü. Aralarında iki Türk doktorun da bulunduğu 42 hekimin yer aldığı ekip, üç büyük operasyon gerçekleştirdi. Yapışık başları 28 Ocak'ta ayrılan Derman ve Yiğit'e hastanede bir süre tedavi uygulandı.

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