Ares Özdemir öldü mü, son durum nedir? Ares Özdemir kimdir?

"EVLAT ACISINI İYİ BİLİRİM"

Diyabarkır'dan gelerek oğlunun başında bekleyen anne Sultan Kızılay, olay günü oğluyla konuştuğunu belirterek, "Reklam filmi çekmek için aradılar. Sözleşme yapacağız' dedi. Heyecanlıydı. 'Anne bana dua et' diyordu. Tiktok çekiyorlar, çocuktur, onun heyecanıdır diye pek önemsemedim. Saat 19.00 gibi aradım telefonu kapalıydı. Daha önce bir çocuk daha kaybettim. Evlat acısının ne olduğunu çok iyi bilirim" ifadelerini kullandı.