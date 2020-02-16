Ares Özdemir öldü mü, son durum nedir? Ares Özdemir kimdir?
Sosyal medya fenomeni Ares Özdemir öldü mü? Ares Özdemir son durum nedir? Ares Özdemir kimdir? Sosyal medyada çektiği videolarla kısa sürede binlerce takipçiye ulaşan ve fenomen olan Ares Özdemir geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı. Özdemir, kendisini reklam vaadiyle kandırıp Antalya'ya davet eden iki kişi tarafından öldüresiye darp edilmişti. Peki, Ares Özdemir öldü mü? Ares Özdemir kimdir? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 16.02.2020 15:22Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 15:23
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Ares Özdemir öldü mü, son durum nedir? Ares Özdemir kimdir?
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Ares Özdemir öldü mü, son durum nedir? Ares Özdemir kimdir?
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Ares Özdemir öldü mü, son durum nedir? Ares Özdemir kimdir?
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Ares Özdemir öldü mü, son durum nedir? Ares Özdemir kimdir?
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Ares Özdemir öldü mü, son durum nedir? Ares Özdemir kimdir?