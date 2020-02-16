16 Şubat 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Ares Özdemir öldü mü, son durum nedir? Ares Özdemir kimdir?

Sosyal medya fenomeni Ares Özdemir öldü mü? Ares Özdemir son durum nedir? Ares Özdemir kimdir? Sosyal medyada çektiği videolarla kısa sürede binlerce takipçiye ulaşan ve fenomen olan Ares Özdemir geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı. Özdemir, kendisini reklam vaadiyle kandırıp Antalya'ya davet eden iki kişi tarafından öldüresiye darp edilmişti. Peki, Ares Özdemir öldü mü? Ares Özdemir kimdir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 16.02.2020 15:22 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 15:23
  • 1
  • 8
Ares Özdemir öldü mü, son durum nedir? Ares Özdemir kimdir?
Ares Özdemir öldü mü, son durum nedir? Ares Özdemir kimdir?

Ares Özdemir kimdir? Ares Özdemir öldü mü? Sosyal medya fenomeni Ares Özdemir son durum nedir? Sosyal medyada çektiği videolarla ünlenen ve binlerce takipçi edinen Ares Özdemir hakkında takipçileri araştırma yapıyor. TikTok uygulamasındaki paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ares Özdemir, kendisini reklam vaadiyle kandırıp Antalya'ya davet eden iki kişi tarafından öldüresiye darp edilmişti. Özdemir'i Antalya'ya çağırıp darp eden kişi polisteki ifadesinde, Ares'in kızını mesajla taciz ettiğini iddia etmişti.

  • 2
  • 8
Ares Özdemir öldü mü, son durum nedir? Ares Özdemir kimdir?
Ares Özdemir öldü mü, son durum nedir? Ares Özdemir kimdir?

ARES ÖZDEMİR ÖLDÜ MÜ?

Genç fenomenin sosyal medyada öldüğüne dair dedikodular çıkmasına rağmen durumu hakkında belirsizlik sürüyor.

  • 3
  • 8
Ares Özdemir öldü mü, son durum nedir? Ares Özdemir kimdir?
Ares Özdemir öldü mü, son durum nedir? Ares Özdemir kimdir?

ORMANLIK ALANDA DARP EDİLDİ

Sosyal medyada çektiği videolarda 'Ares Özdemir' adını kullanan Şeyhmus Özdemir, Diyabakır'daki annesini arayarak "Reklam filmi çekmek için beni ajans çağırdı. Bugün sözleşme imzalayacağız' dedi. Ardından iki kişiyle bir kafede buluşan Ares, iddiaya göre yine aynı kişilerce arabayla ormanlık alana götürülüp darp edildi.

  • 4
  • 8
Ares Özdemir öldü mü, son durum nedir? Ares Özdemir kimdir?
Ares Özdemir öldü mü, son durum nedir? Ares Özdemir kimdir?

SALDIRGANLAR TUTUKLANDI

Genç fenomen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldı. Tedaviye alınan gencin birçok yerinde kırıklar olduğu belirtildi. İhbarın ardından araştırma başlatan polis, sosyal medya fenomenini darp ettiği iddia edilen V.E. ve K.E.'yi gözaltına aldı. Şüpheli baba ve oğul çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Saldırganlardan birisi, Ares Özdemir'in kızını mesajla taciz ettiğini, bu yüzden kendisini darp ettiklerini söyledi.

  • 5
  • 8
Ares Özdemir öldü mü, son durum nedir? Ares Özdemir kimdir?
Ares Özdemir öldü mü, son durum nedir? Ares Özdemir kimdir?

"EVLAT ACISINI İYİ BİLİRİM"

Diyabarkır'dan gelerek oğlunun başında bekleyen anne Sultan Kızılay, olay günü oğluyla konuştuğunu belirterek, "Reklam filmi çekmek için aradılar. Sözleşme yapacağız' dedi. Heyecanlıydı. 'Anne bana dua et' diyordu. Tiktok çekiyorlar, çocuktur, onun heyecanıdır diye pek önemsemedim. Saat 19.00 gibi aradım telefonu kapalıydı. Daha önce bir çocuk daha kaybettim. Evlat acısının ne olduğunu çok iyi bilirim" ifadelerini kullandı.