10 Haziran 2020, Çarşamba
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Ceren Damar'ın katilinin avukatı Vahit Bıçak'ın dosyası 15 Haziran sonrası gündeme gelecek

Kopya çeken öğrencisi tarafından öldürülen araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel hakkında iğrenç iddialarda bulunan 'in avukatı 'ın meslekten men edilmesi ile ilgili dosya, 'nda  sonrası yönetim kurulu gündemine alınacak.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.06.2020 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020
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Araştırma Görevlisi , 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında öğrencisi tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü.

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