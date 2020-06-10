Ceren Damar'ın katilinin avukatı Vahit Bıçak'ın dosyası 15 Haziran sonrası gündeme gelecek
Kopya çeken öğrencisi tarafından öldürülen araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel hakkında iğrenç iddialarda bulunan Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak'ın meslekten men edilmesi ile ilgili dosya, Ankara Barosu'nda 15 Haziran sonrası yönetim kurulu gündemine alınacak.
Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü.
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