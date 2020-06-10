10 Haziran 2020, Çarşamba
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Nijerya'da terör saldırısı! 69 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre; ülkesi 'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü 'ın düzenlediği silahlı saldırıda 69 kişi hayatını kaybetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.06.2020 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020
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O ÜLKEDE ŞOK! 69 KİŞİ KATLEDİLDİ

Ulusal basındaki haberlere göre, Borno eyaletine bağlı Foduma Kolomaiya köyüne gelen üyeleri, silahla etrafa rastgele ateş açtı. Saldırıda 69 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Çok sayıda evin yandığı saldırıda, yaklaşık 300 büyükbaş hayvan da telef oldu. Ordu Sözcü Vekili Musa Sagir, olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

SON İKİ AYDA 1429 ÖRGÜT ÜYESİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Genelkurmay Başkanı Tukur Yusuf Buratai, pazartesi günü son iki ayda Boko Haram'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 1429 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

SALDIRI DÜZENLİYORLAR

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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