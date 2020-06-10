Sivas’ta arazi kavgası! Husumetlisini bacaklarından vurdu

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Mithat A. ile Serkan A., arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mithat A., evinde bulunan av tüfeğini alarak Serkan A.'ya ateş açtı.

TEDAVİYE ALINDI

İki bacağından yaralanan Serkan A., gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Serkan A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, şüpheli Mithat A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.