Sivas’ta arazi kavgası! Husumetlisini bacaklarından vurdu
Sivas’ta saat 08.00 sıralarında merkeze bağlı Haydarlı köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu Mithat A. tarafından tüfekle bacaklarından vurulan Serkan A. (25), yaralandı.
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Mithat A. ile Serkan A., arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mithat A., evinde bulunan av tüfeğini alarak Serkan A.'ya ateş açtı.
TEDAVİYE ALINDI
İki bacağından yaralanan Serkan A., gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Serkan A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, şüpheli Mithat A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
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