10 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sivas’ta arazi kavgası! Husumetlisini bacaklarından vurdu

Sivas’ta arazi kavgası! Husumetlisini bacaklarından vurdu

’ta saat 08.00 sıralarında merkeze bağlı Haydarlı köyünde anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu Mithat A. tarafından tüfekle bacaklarından vurulan Serkan A. (25), yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.06.2020 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020
ABONE OL
ARAZİ KAVGASI! HİÇ ACIMADAN VURDU

anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Mithat A. ile Serkan A., arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. sırasında Mithat A., evinde bulunan av tüfeğini alarak Serkan A.'ya ateş açtı.

TEDAVİYE ALINDI

İki bacağından yaralanan Serkan A., gelen ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Serkan A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, şüpheli Mithat A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA