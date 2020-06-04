Ceren Damar'ın babası katil zanlısının avukatı Vahit Bıçak’ın meslekten men edilmesi için şikayetçi oldu
2 Ocak 2019 tarihinde sınavda kopya çeken Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen akademisyen Ceren Damar’ın babası Mustafa Damar, katil zanlısı öğrencinin avukatı Vahit Bıçak’ın savunması ve yaptığı açıklamaları nedeniyle meslekten men edilmesi talebiyle 'Ankara Barosu'na şikayetçi oldu.
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, sınavda kopya çekerken yakaladığı, Hukuk Fakültesi öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019 tarihinde öldürülmüştü. Sanık Hikmet, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama sonucu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanık avukatı Vahit Bıçak'ın yargılama boyunca yaptığı açıklamalar ve savunması kamuoyunda tartışmalara neden oldu.
AİLEMİZE HAKARET VE TEHDİTLERDE BULUNDU
Hürriyet'in haberine göre Ceren Damar'ın babası da 2 Haziran tarihinde Ankara Barosuna başvurarak, Bıçak'ın savunması ve açıklamaları nedeniyle meslekten men edilmesini istedi. Şikayet dilekçesinde özetle şöyle denildi:
"Yargılamanın başından sonuna kadar katilin avukatlığını yapan Vahit Bıçak, gerek mahkeme salonunda gerekse mahkeme salonu dışında medya aracılığıyla ve kamuoyunun gözü önünde infial yaratacak şekilde; Avukatlık Meslek Kuralları, Avukatlık Meslek Onuru ve Avukatlık Etiği ile bağdaşmayan söz ve eylemleriyle, maktul Ceren Damar'ın manevi hatırasına yönelen hakaretlerde bulunduğu gibi ailemize hakaret ve tehditlerde bulunmuştur.
SAVUNMA DOKUNULMAZLIĞINI ASTI
Avukat Vahit Bıçak'ın beyanları pek çok yönden savunma dokunulmazlığı hakkı sınırlarını fersah fersah aşmış; hukuki olmayan, bilimsellikten uzak, kurguya dayalı, çarptırılmış, somut olaydan uzak ve kanıtlayacak hiçbir delil ortaya koymadan hukuka ve hukuk mesleğinin kabul görmüş standartlarına ve meslek ahlak kurallarına uygun olmayan yalan beyanları iftiraya, suç uydurmaya dönüşmüş ve hakaret suçunu oluşturmuştur.
MESLEKTEN MEN EDİN
Avukat Vahit Bıçak hakkında disiplin soruşturması başlatılarak ihlal ettiği Meslek Kuralları maddelerinden ve resen uygulanacak maddelerden; ayrıca biz aileye yönelik hakaret, tehdit ve Ceren Damar'ın manevi hatırasına hakaret eylemlerinden cezalandırılması ve meslekten men edilmesini talep ediyoruz."
Söz konusu beyanlarla ilgili olarak, Ankara Barosu, avukat Bıçak hakkında daha önce resen soruşturma başlatmıştı. Baba Damar'ın önümüzdeki günlerde de, Bıçak hakkında savcılığa da suç duyurusunda bulunacağı bildirildi.
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