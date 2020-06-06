Ceren Damar'ın katili babasıyla konuştu, deşifre delil oldu
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, sınavda kopya çekerken yakaladığı, öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019’da öldürülmüştü. Sanık Hasan İsmail Hikmet’in, babası Ömer Hikmet ile 24 ve 26 Şubat’ta gerçekleştirdiği konuşmaları cezaevi yönetimi deşifre ederek, ‘delil niteliğinde olabileceği’ gerekçesiyle Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.
Yapılan yargılama sonucunda sanık Hikmet'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Vahşice işlenen cinayet kadar, sanık avukatı Vahit Bıçak'ın yargılama boyunca yaptığı savunma, beyanları kamuoyunda infial uyandırmıştı. Baba Mustafa Damar, Ankara Barosu'na Bıçak'ı şikâyet etmişti.
CEZAEVİ GÖNDERDİ
Hürriyet'te yer alan habere göre; Sanık Hasan İsmail Hikmet'in, babası Ömer Hikmet ile 24 ve 26 Şubat'ta gerçekleştirdiği konuşmaları cezaevi yönetimi deşifre ederek, 'delil niteliğinde olabileceği' gerekçesiyle Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Sincan 2 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından hazırlanan tutanakta, baba ve oğul arasında Ceren'in babası Mustafa Damar'a yönelik tehdit ve hakaret konuşmalarının yanı sıra, savunması nedeniyle eleştirilen sanık avukatı Vahit Bıçak'a yönelik dikkat çekici konuşmalar da yer aldı. Konuşmalarda, avukat Vahit Bıçak ile ilgili bölümler 12 sayfalık tutanağa özetle şöyle yansıdı:
H.İ.H.: Avukatın üzerine çok gidiyor.
Ö.H.: Adam hiçbirinin altında kalmıyor. Bunu lehimize çevireceğiz.
H.İ.H.: Avukata zarar vermesin de.
Ö.H.: Yok zarar gelmez ona. Şu anda savunmayı isteyenlerin sayısı 200'ü geçti.
H.İ.H.: Hepsi avukata sövüyordu, hepsi cinayet mahkûmlarını mı savunacaklar.
Ö.H.: Yani şimdi 300 kişiyi geçti, şu ana kadar millet paylaşıyor 3-4 tane profesör paylaşmış onlarda şey herhalde Avrupa İnsan Hakları'nda. O da diyor, "Kardeşim savunma hakkı en doğal haktır." Avukatı var ya gökyüzüne çıkarmış.
5 BİN DOLAR İDDİASI
H.İ.H.: Biz vermedik demiyoruz ki verdik.
Ö.H: Evet verdik. Şey yazmışlar Hoca yanında stajyeri çalıştırıyor, hepsinden 5 bin dolar alıyor.
H.İ.H.: Özel reklamlar nasıl oldu? Reklam arttı mı, iş arttı mı, nasıl oldu işler?
Ö.H.: 5 tane zaten stajyer var yanında işleri iyi yani.
H.İ.H.: İyi değil mi yani.
Ö.H.: Yılda 5-10 tane dosya alıyor, yatıyor. Adam ders veriyor, arabuluculuğu var. Hiçbir sıkıntı yok.
CEZA CAYDIRICI OLMAMIŞ
Baba Mustafa Damar, ortaya çıkan tutanaklarla ilgili olarak Hürriyet'e şunları söyledi: "Anlaşılan, katile verilen ceza yetersiz kalmış, caydırıcı etkisi olmamış, aile akıllanmamış. Vahit Bıçak ile katilin anne ve babasının tehditleri işledikleri suçlar somut delillere dayanan ve kamuoyunda infial yaratan şeyler. Şimdi hapishane tutanakları bu işin tuzu biberi oldu."
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